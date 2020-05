MaiLights: Heute geht es los! Das sind die Angebote der Bamberger Gärtner

Kostenfreie Garten-App

Mit den MaiLights erwarten Sie vom 6.-9. Mai tolle regionale Angebote von den Bamberger Gärtnern. Heute stellen wir Ihnen den Umfang der MaiLights von grandiosen Geranien bis zum Pflanzkonzept für den Hausgarten einzeln vor.

Grandiose Geranien

Ein absoluter MaiLight-Preis für diese hervorragende Bamberger Gärtnerqualität. Die Geranie eignet sich gut für die Bepflanzung von Blumenkästen, Ampeln oder

Schalen. Sie mag Wärme und liebt daher sonnige oder halbschattige Standorte.

Beim Gießen ist sie weniger anspruchsvoll und verträgt auch mal kurzfristiges Austrocknen. Allerdings hat sie großen Hunger und braucht gute, regelmäßige Düngung.

MaiLight-Preis für App-Nutzer: 1,90€ pro Stück

Erhältlich bei: Bamberger Staudengarten, Blumen Hohe, Gartenbau Dechant am Heidelsteig, Gärtnerei Böhmerwiese, Gärtnerei Hohe, Lurtz Gartenbau

Peppige Petunien

Unsere Bamberger Gärtner-Petunie ist ein MaiLight in allen Blumenkästen, Ampeln und Schalen. Sie ist ein absolutes Sonnenkind, der es am besten in der Sonne gefällt. Deshalb braucht sie aber auch regelmäßiges Gießen, damit ihr Ballen nicht austrocknet. Denn das mag sie gar nicht. Bei der Düngung ist sie recht anspruchsvoll und hat hohen Nährstoffbedarf.

MaiLight-Preis für App-Nutzer: 2,20€ pro Stück

Erhältlich bei: Gartenbau Dechant am Heidelsteig, Lurtz Gartenbau

Prachtvolle Petunienampeln

In unsere Blumenampel mit 25cm Durchmesser kommen nur ausgesucht schöne, kleinblütige Petunien (Calibachoa), die durch ihren überhängenden Wuchs einen beeindruckenden Blumenkörper bilden.

Blütenkompositionen von rosa, weiß und lila ergeben ein herrliches Farbenspiel, an dem man den ganzen Sommer lang Freude hat. Die Ampel mag es gerne warm und sonnig und braucht ausreichend Düngung.

MaiLight-Preis für App-Nutzer: 12,90€ pro Stück

Erhältlich bei: Gärtnerei Hohe

Klasse Kräuter

Unsere aromatischen Kräuter für Garten, Küche und Balkon, finden auch auf der kleinsten Fensterbank ihren Platz.

MaiLight-Angebot für App-Nutzer: Kauf 3, zahl nur 2

Erhältlich bei: Gärtnerei Böhmerwiese

Robuste Rosen

Unsere kräftigen Kulturrosen, die Königinnen der Blumen, betören mit herrlicher Blütenpracht und unvergleichlichem Duft. Bei passendem Standort (reichlich Sonne und Luft) und tiefgründigem, nährstoffreichem, sandig-lehmigem Boden holt man sich ein absolutes MaiLight in den Garten. Allerdings haben die „Garten-Hoheiten“ auch Ansprüche. Sie brauchen schon etwas Zeit für regelmäßige Pflege und Schnitt.

MaiLight-Preis für App-Nutzer: 10€ pro Stück

Erhältlich bei: Gartenbaumschule Preller

Genussvolle Gewürztagetes

Ein richtiges MaiLight für die Sinne sind die Blüten unserer selbst gezogenen, leuchtend gelben und orangen Gewürztagetes.

Aber nicht nur für die Augen sind sie eine Freude. Auch für die Küche wurden die Blüten der „Bienenweide“ neu entdeckt. Mit ihrem Aroma, das an Mandarinen erinnert, sind sie neben ausgefallener Dekoration auch ein köstliches Gewürz für Salate und Süßspeisen.

Alles was sie zum prachtvollen Gedeihen braucht, sind humoser Gartenboden und ein halbschattiger Standort.

MaiLight-Preis für App-Nutzer: 2€ pro Stück

Erhältlich bei: Blumen Hohe

Mischpflanzung von heimischen Wildpflanzen

Eine Mischpflanzung von winterharten Wildstauden ist der einfachste Weg, attraktive und dynamische Staudenbeete zu erstellen. Da das Klima immer wärmer und trockener wird, sind diese Mischungen eine ideale Alternative für schöne Blühaspekte und Bienennahrung im eigenen Garten. Profitieren Sie von erprobten Pflanzkonzepten und einer vielseitigen Auswahl für jeden Standort.

Pflanzpaket aus mehreren Wildstaudensorten ab 3 qm für einen sonnigen Standort. Blütezeit von Februar bis Dezember.

Mailight-Preis für App-Nutzer: pro qm 25,--€ pflanzfertig in Kisten

Erhältlich bei: Bamberger Staudengarten

Sparen mit den MailLights

Und so kommen Sie an die MaiLights:

GartenApp gratis installieren. In den entsprechenden Bamberger Gärtnereien* vorzeigen oder die MaiLights nennen Tolle Angebote erhalten

