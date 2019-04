Frühling in der Kiste: Obststiegen bepflanzen und dekorieren

Wenn die Sonne strahlt und die Temperaturen langsam steigen, ist es an der Zeit, Balkon und Terrasse frühjahrstauglich zu machen. Und dabei dürfen Blumen natürlich nicht fehlen! Wir zeigen Ihnen, wie Sie eine alte Holzkiste in wenigen Schritten in einen dekorativen Pflanzkasten verwandeln.

Pflanzkiste gestalten - so geht's

Natürlich basiert alles auf einer Holzkiste. Dabei ist es egal, ob es sich dabei um eine ausrangierte Obststiege, eine Weinkiste oder einen selbstgebauten Kasten handelt. Die Größe der Holzkiste sollte sich am vorhandenen Platz und der Wurzeltiefe der Pflanzen orientieren.

Tipp: Fragen Sie beim Winzer oder Obst- und Gemüsehändler nach - sie haben Kisten oft günstig abzugeben. Vintage Holzkiste Damit die Kiste auch von außen das gewisse Etwas bekommt, schneiden Sie zunächst einen alten Kartoffelsack oder etwas Stoff zurecht. Durch den anspruchsvollen Mix an Pflanzen oder Kräutern empfiehlt es sich auf gute Gärtnererde zu setzen. Je nach Größe der Pflanzen passen vier bis sieben Sorten in eine rustikale Kiste.

Für eine frühlingshafte Dekoration sind (Mini-)Viola, Osterglocken, Bellis und Schlüsselblumen besonders geeignet. Aber auch kleine Stauden wie Saxifraga, Blaukissen oder Spiere können gepflanzt werden. Abschließend können Sie nach Belieben mit Stroh, Gräsern, Birken- und Drehweidenzweige dekorieren.

Geheimtipp "winterharte Alpenveilchen": Ein schöner Anblick in grauen Zeiten

Der Standort der Kiste richtet sich nach den konkreten verpflanzten Pflanzen und Kräutern. Allgemein sollten Terrasse oder Balkon zumindest halbschattiges Aufstellen ermöglichen.

Der Expertentipp von Sabine Gründler: "Beim Bepflanzen von Balkonkästen sollte grundsätzlich auch das Gewicht inklusive Erde berücksichtigt werden. Nicht nur wegen der Traglast, sondern auch, falls man die Töpfe und Kisten im Winter nach drinnen holen möchte. In diesem Fall, sind die Pflanzen im Frühling langsam wieder nach draußen zu gewöhnen, da sie sonst verbrennen können."

Sabine Gründler ist Floristin und Gärtnerin aus Leidenschaft. Als Mitinhaberin der Gärtnerei Böhmerwiese in Bamberg ist sie verantwortlich für Gartengestaltung und -pflege, Veranstaltungsfloristik sowie Grabpflege.

Gartengestaltung: Das Hochbeet

