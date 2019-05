Franken vor 40 Minuten

Gartentipps

Das perfekte Pflanzbeet: So bringen Sie Farbharmonie in Ihren Garten

Beim Anlegen eines neuen Blumenbeetes steht man vor der Qual der Wahl: Unzählige Pflanzenarten in verschiedenen Farben, Formen und Größen stehen zur Verfügung. Doch wie wählt man die passende Kombination für den eigenen Garten? Und was ist bei der Bepflanzung zu beachten? Mit diesen Tipps bringen Sie einen langfristigen Wow-Effekt in Ihr Beet!