Bienenfreundlicher Garten: So legst du ihn an - Gestaltungstipps und Ideen

Um möglichst viele Bienen anzulocken, sollte dein Garten bienenfreundlich gestaltet sein. Allein bei uns gibt es fast 600 Bienenarten, die sehr unterschiedliches Nistverhalten haben. Denn anders als die Honigbiene, die in einem Sozialverband lebt, sind Wildbienen meist Einzelgänger. Auch die Hummel ist übrigens eine Bienenart. Weil sie so viele Härchen am Körper hat, kann sie besonders gut bestäuben.

Warum sind die Bienen wichtig?

Wie die EU-Kommission berichtet, verzeichnen Wissenschaftler*innen seit längerer Zeit einen Rückgang der Bestäuber. Gründe dafür sind die Zerstörung natürlicher Lebensräume, die Monokulturen und Pestizideinsätze der industriellen Landwirtschaft und auch der Klimawandel – und damit das Fehlen von Nahrungspflanzen. Vor allem Wildbienen, die faszinierenden Verwandten der Honigbiene, sind betroffen – mehr als die Hälfte der über 560 heimischen Arten ist gefährdet.

Bienen sind in unserem Ökosystem unersetzlich. Einerseits wegen ihrer Bestäubungsleistung, andererseits als Rohstoffproduzentinnen. Viele Pflanzen brauchen Bienen, um bestäubt zu werden. Die Bienen wiederum benötigen Blüten, um Nahrung zu sammeln.

Wie Stadtbienen schreibt, sind Bienen in unserem Land das drittwichtigste Nutztier nach Rind und Schwein. Nicht wegen des Honigs, der ein willkommenes Nebenprodukt ist. Viel wichtiger ist, dass sie Obstbäume und Sträucher bestäuben und somit die Ernte vieler wichtiger Lebensmittel sichern. Außerdem war über Jahrhunderte das Bienenwachs für die Kerzenproduktion notwendig.

Tipps zur Gartengestaltung

Für Bienen und andere Insekten sollte der Garten möglichst naturbelassen sein. Unterstützend ist die Bereitstellung von Nisthilfen eine gute Idee. Diese gibt es fertig im Bau- oder Pflanzenmarkt, sind aber auch leicht selbst herzustellen. Dafür füllst du zum Beispiel einfach eine alte Konservendose mit Stroh und hängst diese auf. Auch für andere Gartenbewohner kann man mit einfachen Mitteln kleine Oasen schaffen. Ein zusätzlicher Komposthaufen mit viel holzigem, größerem Material eignet sich für Engerlinge: Pinselkäfer, Rosenkäfer, Nashornkäfer, Junikäfer, für Tausendfüßler und viele andere Insekten. Auch Wirbeltiere wie Igel, Blindschleichen und Ringelnattern fühlen sich dort wohl.

Schmücke deinen Garten mit Pflanzen, die besonders nektarreich sind. Es eignen sich zum Beispiel Blaukissen, Buschwindröschen, Traubenhyazinthe, Lerchensporn, Leberblümchen, Lungenkraut oder Wildtulpen. Der Bayerische Rundfunk empfiehlt außerdem Brombeeren, Himbeeren, Sonnenblumen, Margeriten, Katzenminze, Phacelia (heißt auch Büschelschön oder Bienenfreund), Löwenzahn und Glockenblumen. Auch Kräuter wie Lavendel, Salbei, Rosmarin, Pfefferminze und Thymian sind sehr beliebt. Bei Bäumen sind Obstbäume, Weiden, Linden, Esskastanien und Rosskastanien eine gute Wahl. Von vielen der Pflanzen profitierst du selbst, da du die Früchte ernten kannst.

Zudem solltest du im Garten kleine Bereiche ungemäht lassen oder den Rasen nicht so kurz schneiden. Erstens trocknet er bei Hitze nicht so schnell aus, zweitens können sich dort Wildblumen ansiedeln. Im Handel gibt es sogar fertige Wildblumen-Samenmischungen zu kaufen. Ideal ist es, wenn es im Garten so lange wie möglich blüht. Bei der Pflanzenwahl solltest du also die Blüteperioden berücksichtigen. Vergiss nicht, dass auch Bienen Wasser brauchen. Ein Schälchen mit Steinen und Wasser bietet eine sichere Tränke.

Steinwüsten und torfhaltige Erde: Warum du darauf verzichten solltest

Ein gepflasterter Garten mit Steinbeeten mag stylisch aussehen und pflegeleicht sein, ist aber ökologisch nicht zu verantworten. Steinwüsten solltest du daher vermeiden.

Ebenso umweltschädlich ist es, torfhaltige Erde zu benutzen. Wie Utopia schreibt, geht der Abbau von Torf auf Kosten des Klimas und der Artenvielfalt. Denn der Abbau in den Mooren führt zur Freisetzung von CO₂ und zerstört wertvolle Lebensräume. Außerdem dauert es sehr lange, bis sich das Moor wieder regeneriert. Praktisch ist es, wenn du selbst einen Kompost angelegt hast, den du verwenden kannst. Falls nicht, gibt es im Handel torffreie Blumenerde zu kaufen.

Bereits beim Pflanzenkauf solltest du auf Bio-Pflanzen regionaler Herkunft achten. Denn viele importierte Pflanzen kommen aus Ländern, in denen sie mit Pestiziden behandelt werden. Das ist in Deutschland zwar verboten, doch eine Kontrolle findet nicht statt. Eine Studie von Greenpeace zeigt auf, dass ca. 80 % der billigen Zierpflanzen aus der industriellen Produktion mit Pestiziden verseucht waren. Durch Aufnahme der verseuchten Pollen werden die Bienen unfruchtbar. Weitere hilfreiche Informationen findest du auf der Seite des Bund Naturschutz.

