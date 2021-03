Gartenarbeit: 5 Aufgaben für den März - das ist jetzt zu tun

Die erste Düngung auftragen

Im März beginnt die Wachstumssaison und der erste Dünger dieses Jahr sollte daher jetzt nicht fehlen. Besonders der Rasen, der nach der langen Winterzeit und den frostigen Temperaturen einen Energieschub verdient hat. Aber auch manchen Blumen- und Gemüsearten würde ein Dünger nicht schaden.

Rasen vertikutieren

Neben der ersten Düngung kann der Rasen auch das erste Mal wieder vertikutiert werden. Von März bis September sollte ein Rasen einmal im Monat bis hinzu alle sechs Wochen einmal vertikutiert werden. Hierbei wird der Boden gelockert und Moos und Unkraut entfernt. Das fördert das Wachstum und verhindert kahle und fleckige Stellen.

Balkonkästen bepflanzen

Damit in den kommenden Monaten auch etwas Blüte auf Ihre Terrasse oder Balkon kommt, sollten Sie ab März anfangen Ihre Kastenbepflanzungen zu bepflanzen. Das können Sie mit Blumenzwiebeln machen, die dann ab Juni ihre wunderschönen Blüten zeigen, oder Sie holen aus dem Gartencenter passende Blumen.

Das Beet wird wieder bunt

Der März läutet die Frühlingsblüher ein. Schon jetzt blitzen die ein oder anderen Schneeglöckchen, Narzissen oder Osterglocken durch die Landschaft. Weitere Blumen, die jetzt Ihr Beet verzaubern sind, Krokusse, Gänseblümchen, Hornveilchen und Stiefmütterchen.

Doch auch in der Anzucht ist so einiges zu tun. Wer bis in den Spätsommer und Herbst einen fröhlich bunten Balkon und Garten möchte, muss jetzt schon starten. Dazu gehöre Astern, Glockenrebe, Goldlack, Hortensie und viele weitere.

Es gibt nicht viel zum Naschen, aber viel zum Züchten

Der Ertrag im März im Obst- und Gemüsebeet ist eher gering. Trotzdem darf man es jetzt keinesfalls aus dem Sinn lassen. Jetzt ist die Zeit für zahlreiches Züchten und Anpflanzen, damit im Spätsommer und Herbst wieder leckeres zu finden ist. Dazu gehören Blumenkohl, Chinakohl, Kürbis, Lauch und Tomaten.

Die einzigen beiden Gemüsesorten, die Sie jetzt noch genießen können, sind Feldsalat und Winterportulak.

Rezept: leckere Erfrischung zum Frühjahr

Mit den steigenden Temperaturen wächst auch die Lust auf sommerliche Erfrischungsgetränke. Mit diesem Rezept machen Sie die simple Limonade zu einem echten Hingucker.

