Gartenarbeit im Mai: Diese Aufgaben erwarten Sie jetzt

Die Gartenarbeit im Mai startet! Wir befinden uns immer noch mitten in der Vegetationszeit, daher heißt es weiterhin: pflanzen, pflanzen, pflanzen. Mit den steigenden Temperaturen kommen immer mehr Blüten zum Vorschein.

Auch das beliebteste Sommergemüse, der Spargel, kann im Mai problemlos geerntet werden.

To-Dos für den Mai im Garten

Eisheiligen abwarten

Jungpflanzen abhärten

Bepflanzen

Mulchschicht auftragen

Rasenpflege

Die Eisheiligen kommen

Die Eisheiligen sind die wichtigste Bauernregel für den Frühling. Denn sie geben das Zeichen für frostfreie Nächte und das Ende der Kälteperiode. Zwar kann es auch vorher schon sommerliche Temperaturen geben, doch das Wetter kann jeder Zeit Umschlagen. In diesem Jahr sind die Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai 2021. Für die Gartenarbeit sind die Eisheiligen der Startpunkt der Sommerzeit und ab dann können alle Pflanzen gepflanzt und nach draußen gebracht werden.

Jungpflanzen abhärten

Nach den Eisheiligen kann auch endlich das Gemüsebeet fertig gepflanzt werden. Wer sich Jungpflanzen angezüchtet hat, kann sie jetzt Schritt für Schritt abhärten. Stellen Sie dafür Ihre Jungpflanzen ungefähr zwei Wochen vor dem Pflanztermin tagsüber nach draußen. So gewöhnen sie sich an die Außentemperaturen, ohne nachts vom Frost beschädigt zu werden. Stellen Sie die jungen Pflanzen jedoch nicht direkt in die pralle Sonne, sonst verbrennen sie.

Blumenpflanzen

Damit in den kommenden Monaten auf Ihrer Terrasse oder Ihrem Balkon auch etwas blühen kann, sollten Sie die Pflanzzeiten nicht verpassen. Sommerblumen können als Blumenzwiebel gesetzt werden und zeigen dann ab Juni ihre wunderschönen Blühten. Aber auch fertige Blumengestecke sind eine schöne Variante, ihren Außenbereich sommerlich zu dekorieren.

Mulchschicht auftragen

Gemulcht wird üblicherweise im Frühling und im Herbst. Im Frühjahr ist der Boden noch nicht so stark bewachsen und erleichtert das Mulchen. Über den Sommer hinweg leistet die Mulchschicht dem Boden rundum Sträucher und Bäumen Schutz vor Unkraut.

Lockern Sie vor dem Verteilen als Erstes den Boden auf und entferne Sie womöglich vorhandenes Unkraut. Danach können Sie Rindenmulch, Kompost und Hornspäne in den Boden einarbeiten.

Rasenpflege

Neben der ersten Düngung kann der Rasen auch das erste Mal wieder vertikutiert werden. Von März bis September sollte ein Rasen mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal, vertikutiert werden. Hierbei wird der Boden gelockert und das Moos und Unkraut aus der Grasnarbe entfernt. Das fördert das Wachstum und verhindert kahle und fleckige Stellen.

Im Mai blüht nicht nur das Maiglöckchen

Im Mai befinden wir uns noch mitten in der Vegetationszeit und das Pflanzen sollte nicht vergessen werden. Doch Sie können sich auch jetzt schon über die ein oder andere Blume freuen. Im Mai blühen Dahlien, Gänseblümchen, Gerbera, Maiglöckchen und Margeriten.

Jetzt können Sie fast alle Blümchen, Stauden und Sträucher setzten, die Sie sich für den Sommer wünschen. Verpassen Sie keinesfalls die Pflanzzeiten von Kapuzinerkresse, Löwenmäulchen, Nelken und Co.

Es ist wieder Spargelzeit

Nicht nur im Blumenbeet kommen all unsere Lieblinge zurück. Auch das Gemüsebeet wächst und bringt die ein oder andere Ernte. Das beliebte Frühlingsgemüse hat wieder Saison: der Spargel. Schon Ende April konnte man die ersten Spargelstangen aus dem Boden stechen. Jetzt geht die Saison aber erst richtig los. Daneben gibt es die ersten Kirschen, Radieschen und Rhabarber.

Auch das Gemüsebeet muss im Mai weiter bepflanzt werden: Blattsalat, Lauch, Sellerie, Blumenkohl und Karotten können neben vielen anderen Gemüsesorten ins Beet gesetzt werden.

Rezept des Monats

Diesen Monat dreht sich alles um das leckere Stangengemüse: den Spargel. Man kann ihn ganz klassisch mit Kartoffeln und Hollandaise Soße essen. Wer sich aber mal nach etwas anderem sehnt, sollte diesen super einfachen und leckeren Spargel-Feta-Salat ausprobieren.

