Gartenarbeit im Herbst: Diese fünf Aufgaben solltest du jetzt erledigen

• Viele Gartenarbeiten im Oktober

• Dazu gehören: Laub einsammeln, Blumenzwiebeln setzen, Herbstdünger auf den Rase auftragen, Tiere unterstützen

• Saisonkalender für Blumen und Pflanze und Obst- und Gemüsesorten

Draußen ist es kälter geworden, die Bäume verlieren ihre Blätter und die Tage werden kürzer – der Winter naht. Das merkt auch der Garten. Für die Pflanzenwelt bedeutet der Winter Ruhephase, worauf sie im Herbst auch richtig vorbereitet werden muss. Die folgenden Gartenarbeiten helfen deinem Garten sich langsam, aber sicher für den Winter zu rüsten.

1. Laub einsammeln

Eine zwar lästige, aber wichtige Aufgabe im Herbst ist das Laubsammeln. Hauseigentümer und Mieter sind dazu verpflichtet, das Laub auf ihrem Grundstück auf Gehwegen zu entfernen, sonst können sie mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Für den Garten gibt es keine gesetzlichen Regelungen.

Fakt ist aber, dass Laub ein sehr guter Bodenschutz für Beete und Kübel hergibt. Das Laub wirkt wie ein warmer Mantel und lässt den Frost nicht so tief in den Boden eindringen.

Anders sieht's auf Rasenflächen aus. Hier würde Laub, das einfach über den Winter hinweg liegengelassen würde, faule und braune Stelle verursachen. Der Rasen wäre zusätzlich angriffsfähiger für Krankheiten und Schädlinge.

2. Blumenzwiebeln setzen

Im Oktober ist auch noch Zeit den Frühjahrsflor zu setzen. Auch wenn die Blumenzwiebeln so bald wie möglich in die Erde gepflanzt werden wollten, ist der Oktober häufig noch warm genug.

Wer sich im Februar und März also über Hyazinthen, Krokus, Narzissen und Co. freuen will, sollte jetzt handeln. Die Blumenzwiebeln haben in der Herbstsonne noch genügend Zeit sich vor der frostigen Zeit im Boden fest zu verwurzeln.

Mehr über Blumenzwiebeln findest du hier.

3. Herbstdünger für den Rasen

Vor dem Winter hat sich dein Rasen noch mal eine Rundumpflege verdient. Die wenigen Sonnenstrahlen und die niedrigen Temperaturen setzen dem Rasen ordentlich zu. Lasse ihn also gewappnet in den Winter gehen.

Nachdem dein Rasen von Laub befreit und kurz vor Winterbeginn zum letzten Mal gemäht wurde, kann der Herbstdünger aufgetragen werden. Aber aufgepasst: Verwende unbedingt einen Herbstdünger. Herkömmliche Dünger für die Sommermonate haben einen zu hohen Stickstoffgehalt, was das Wachstum des Rasens nur ankurbelt.

Auch einige Pflanzen müssen nochmal mit Nährstoffen gestärkt werden, um gut über den Winter zu kommen. Dazu empfiehlt es sich, diese mit reifem Kompost oder organischem Dünger zu stärken.

4. Tiere unterstützen

Neben den Menschen und der Pflanzenwelt bereitet sich auch die Tierwelt auf die bevorstehende kalte Jahreszeit vor.

Eichhörnchen, Igel, Vögel und Co. sind im vollen Gange ihre Winterquartiere vorzubereiten und auf Futtersuche zu gehen.

Dabei kann der Mensch helfen: Futterhäuschen, Gartenmaterial und Nistmöglichkeiten helfen heimischen Tieren in deinem Garten über den Winter zukommen. Mehr zu Eichhörnchen und Igeln findest du bei uns im Gartenratgeber.

5. Herbstblumen blühen lassen

Auch im Herbst blühen noch so manche Blumen: die sogenannten Herbstblumen haben jetzt Saison. Sie können, anders als die Sommerblumen, den niedrigeren Temperaturen und dem wenigen Sonnenlicht standhalten

Blumen, auf die du dich im Oktober freuen kannst, sind:

Dahlie

Fleißiges Lieschen

Gänseblümchen

Glockenrebe

Goldlack

Hortensie

Prunkwinde

Ringelblume

Rose

Schleierkraut

Schmuckkörbchen

Sonnenblume

Sonnenhut

Studentenblume

Zinnie

Das Ende der Erntesaison

Auch wenn die Hochsaison der Herbsternte so gut wie rum ist, kann im herbstlichen Gemüsebeet noch die ein oder andere Sorte angepflanzt werden. So bekommst du Winter noch leckeres Wintergemüse aus dem Garten.

Diese Gemüsesorten können jetzt auf die Winterernte vorbereitet werden:

Kartoffeln

Rukola

Winterportulak

Feldsalat

Spinat

Rezept des Monats: Apfel-Kürbis-Suppe

Mit Halloween so kurz vor der Tür, sollte dem Kürbis nochmal besondere Achtung geschenkt werden. Wie wäre es denn mit einer leckeren Kürbissuppe mit Twist? Das Rezept für die Apfel-Kürbis-Suppe findest du hier: