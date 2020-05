Zeit für die Grabpflege im Sommer: Tipps vom Profi

Im Sommer sollte das Grab in der Regel jeden Tag gegossen werden. Am besten direkt morgens, damit die Pflanze den Tag über mit ausreichend Wasser versorgt ist. Aber auch abends gießen ist in Ordnung. Wichtig ist, dass nicht in der Mittagshitze gegossen wird, da es durch Wassertropfen auf den Pflanzenblättern häufig zu Verbrennungen kommen kann.

Von bepflanzten Schalen auf Steinplatten auf dem Grab sollte man im Sommer lieber absehen. Die Platte kann sich durch Sonne und Hitze so aufheizen, dass die Pflanzen in der Schale schneller austrocknen, als man nachgießen kann. Georg Böhmer rät, bei Steinplatten auf dem Grab lieber Aussparungen zu lassen, um Pflanzen direkt in die Erde auspflanzen zu können.

Profitipp von Georg Böhmer: Gräber, die sich unterhalb oder in unmittelbarer Nähe eines Baumes befinden, sind in der Regel besonders durstig, da auch der Baum im Sommer durstig ist und sich mit seinen langen Wurzeln gerne auch am frischen Gießwasser des Grabes bedient. Hier sollte also häufiger gegossen werden, auch wenn das Grab eigentlich im Halbschatten liegt.

Georg & Christa Böhmer führen die Gärtnerei Hohe in Bamberg in der 3. Generation. Ihr Spezialgebiet ist der Grabpflegeservice: Von Grabanlage und Grabpflege, bis hin zur Vorsorge für die Ruhestätte, kommt bei Ihnen alles aus einer Hand. Um die beste gärtnerische Qualität zu sichern, stammen die meisten Pflanzen aus eigenem Anbau.

