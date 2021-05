Grabpflege im Frühling: Das sind die Tipps vom Profi

Grabpflege ist im Frühling genauso wichtig wie Gartenpflege. Genau wie im Garten und auf dem Balkon müssen auch Gräber nach dem Winter wieder auf Vordermann gebracht werden.

Wind und Wetter hinterlassen ihre Spuren und der Frühling motiviert, diese Spuren zu beseitigen und das Grab auf den Sommer vorzubereiten. Frische Blumen, Sträucher oder Dekoelemente sorgen für frischen Wind. Damit die Pflanzen auch gut anwachsen, ist auch die richtige Bodenvorbereitung wichtig.

Grab aufbereiten und Erde vorbereiten

Zunächst sollte die Saisonbepflanzung von Herbst und Winter abgeräumt werden. Anschließend kann das Unkraut rund um das Grab herum entfernt werden. Generell entfernt man das Unkraut am besten direkt nach der Austreibung mit der Wurzel, so wächst es nicht so dicht nach. Nun sollte das Grab einmal umgegraben werden, um die Erde aufzulockern. Dazu mit einer stabilen Harke oder einer Schaufel durch die Erde harken.

Auch hier empfiehlt es sich alle bereits erkennbaren Ansätze von Unkraut zu entfernen. "Je gründlicher man dabei vorgeht, desto weniger Unkraut wird über den Sommer nachwachsen" rät Sabine Gründler. Ebenso wichtig wie das auflockern, ist die Zugabe von frischer Erde, Bodenverbesserer und Dünger. Der Dünger enthält idealerweise einen Bodenaktivator und Naturdünger.

Wenn Teile des Grabes mit immergrünen Bodendeckern bepflanzt sind, entfällt die Aufbereitung der Erde an den dicht bewurzelten Stellen natürlich. Dennoch ist es wichtig, auch die Dauerbepflanzung zu düngen. Jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt um Rosenstauden zu schneiden. Buchsbäume und Thujen sollte man zunächst austreiben lassen, und erst in ein paar Monaten zurechtschneiden. Die generelle Bestimmung für Bäume und Sträucher auf den meisten Friedhöfen ist eine maximale Höhe von 2 Metern.

Die schönsten Blumen

Bei der Frühjahresgestaltung des Grabes kann man sich zwischen vielen verschiedenen früh blühenden Pflanzen entscheiden. Damit es auf dem Grab möglichst lang blüht, empfiehlt es sich, Pflanzen mit verschiedener Blütezeit zu kombinieren. Allerdings sollten man darauf achten, wie frost- oder hitzeempfindlich die Pflanzen sind. Sabine Gründler empfiehlt einzelne verblühte Frühjahrsblüher nach den Eisheiligen durch Sommerflor zu ersetzen.

Lesen Sie auch: Der Frühling in der Schale - Pflanzideen für Friedhof und zu Hause

Die besten Blumen für das Grab im Frühjahr:

Bellis

Goldlack

Windröschen

Ranunkeln

Vergissmeinnicht

Primeln

Schlüsselblumen

Hornveilchen

Narzissen

Bei der Entscheidung für die eine oder andere Pflanze sollte man auch den Standort des Grabes im Hinterkopf behalten. Auf Schattengräbern fühlen sich beispielsweise Narzissen und Buschwindröschen besonders wohl, während Krokusse volles Sonnenlicht bevorzugen.

Wer es etwas österlich auf dem Grab mag, kann kleine Schalen mit Palmkätzchen, oder Nestchen aus Zweigen auf das Grab legen und mit verschiedenen Dekoelementen verzieren. Aber aufgepasst: Palmkätzchen sollten jetzt nicht mehr selbst geschnitten werden! Sie gelten als das erste Bienenfutter und sollten daher geschützt werden.

Sabine Gründler, Mitinhaberin der Gärtnerei Böhmerwiese ist Floristin und Gärtnerin aus Leidenschaft. Schwerpunkte der Gärtnerei sind die Floristik für alle Fälle, insbesondere Veranstaltungsfloristik und Grabgestaltung und Grabpflege, sowie Gartengestaltung und deren ganzjährige Pflege.

*Das bedeutet der Einkaufswagen: Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Im Sinne der Nachhaltigkeit und zur Unterstützung der lokalen Gärtner zeigen wir keine Angebote zu Samen, Setzlingen oder Pflanzen. Bitte nutzen Sie dafür das reichhaltige Angebot und die Fachberatung Ihrer Gärtnerei.