Fit für die kalte Jahreszeit

Die Sonnenstunden werden deutlich weniger, die Feuchtigkeit nimmt zu und die Temperaturen sinken: der Herbst ist da. Nachts fällt die Temperatur teilweise sogar auf unter null Grad Celsius. Damit sich die Blumen und Sträucher auch im nächsten Jahr wieder von ihrer schönsten Seite zeigen, sind jetzt einige wichtige Arbeiten zu erledigen.

Herbstlaub einsammeln

Um den Rasen auf die feuchte, sonnenarme Zeit vorzubereiten, ist es besonders wichtig, noch einmal Luft an die Grünfläche zu lassen. Im Herbst, wenn die Blätter fallen, verwandelt sich der Garten schnell in ein buntes Laubmeer. Auch wenn es noch so schön aussieht, sollte das Laub regelmäßig entfernt werden. Bekommen der Rasen und immergrüne Hecken in der kalten Jahreszeit nicht genug Licht oder Luft, drohen gelbe, braune oder kahle Stellen und verstärktes Mooswachstum.

Pflanzen zurückschneiden

Jetzt ist die beste Zeit, notwendige Rückschnitte an Stauden, Sträuchern und Bäumen vorzunehmen. Vor allem abgestorbene und kranke Äste und Pflanzenteile sollten großzügig entfernt werden. Zu spät im Jahr dürfen die Pflanzen allerdings nicht mehr radikal geschnitten werden. Zum einen sind gesunde Äste ein Schutz für die Pflanze und deren Wurzel, zum anderen sieht der Garten sonst in den Folgemonaten kahl aus. Auch Gehölze wie Obstbäume, Birken oder Pappeln sollten im Herbst zurückgeschnitten werden, damit sie in der kommenden Saison wieder kräftig austreiben.

Größere Pflanzen umsetzen

Im Herbst sind nicht nur Rückschnitte zu erledigen, sondern auch Pflanzen im Garten umzusetzen. Hier ist es wichtig, die Wurzel nicht zu beschädigen. Sträucher oder Bäume sollten daher großzügig ausgegraben werden. Anschließend die umgesetzte Pflanze intensiv wässern, damit sie am neuen Standort gut anwächst. Gräser hingegen lässt man im Winter stehen, sie sehen nicht nur schön aus, sondern bieten Tieren zudem Unterschlupf.

Ebenso bietet es sich an, in einer ruhigen Ecke im Garten das zusammengerechte Laub zu lagern, auch das hilft Tieren beim Überwintern. Unter Gehölzen und auf Beeten eignet sich das Laub übrigens auch hervorragend als Wärmedecke und Schutz vor Winterfrost. Zusätzlicher Vorteil: Die Blätter verrotten mit der Zeit und werden so zu wertvollem Humus, der den Boden mit Nährstoffen versorgt.

Erntezeit für Obst

Ob Äpfel, Birnen und Pflaumen, Holunder-, Preisel- oder Brombeeren - Der Herbst ist Erntezeit, auch im eigenen Garten. Einige Apfel- und Birnensorten sollten allerdings nach der Ernte noch einige Wochen gelagert werden, bevor sie beispielsweise in köstlichen Kuchen verwendet werden können. Die Menge an Obst eines Apfelbaumes kann schon beachtlich sein. Dazu kommen die gefallenen Früchte, die zum Beispiel zu Saft verarbeitet werden können.

Ob Äpfel, Pflaumen oder Birnen, fast jeder kennt das Einkochen von Mus, Marmelade oder die Herstellung von Gelee. Hierzu gibt es zahlreiche leckere Rezepte - einfach mal ausprobie ren.

Winterquartier für Wildtiere

Im Herbst gehen viele Tiere auf die Suche nach einem geeigneten Winterquartier. Auch im eigenen Garten kann man Besuchern einen Unterschlupf bieten. Blätterhaufen mit Zweigen und Reisig bieten einen geschützten und sicheren Schlafplatz für Igel. Ist das Winterquartier einmal eingerichtet, sollte man dieses ab Mitte November nicht mehr umsetzen, da sich Igel ab diesem Zeitpunkt im Winterschlaf befinden. Nistkästen für Vögel kann man auch im Winter stehen lassen. Heimische Vögel nutzen sie in kalten Nächten gerne als warmen und geschützten Platz zum Schlafen.

Gut zu wissen: Laub packt man am besten auf den Komposthaufen oder in die Biotonne. Hierfür eignen sich klassische Fächerrechen oder auch Harke und Besen. Beim Rasen kann man es sich aber auch ganz einfach machen: mit dem Rasenmäher drüber. So wird das Laub direkt gehäckselt und man kann es fertig aufbereitet auf den Kompost packen.