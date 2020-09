Der richtige Schnitt

Im Winter legen viele Pflanzen eine Ruhepause ein. Damit der Garten im nächsten Jahr wieder schön ausschaut und Bäume sowie Gehölze gesund und kräftig bleiben, sollte regelmäßig ein Rückschnitt erfolgen. Im Herbst ist es Zeit, verschiedene Gehölze wie Birken, Pappeln oder Ahorn- und Obstbäume im Garten zurückzuschneiden, bevor sie sich in die Winterruhe begeben. Auf diese Weise werden alte, abgestorbene Äste und Blätter entfernt, damit den Bäumen und Sträuchern mehr Kraft für die Überwinterung bleibt und sie im Frühling üppiger austreiben.

Der Pflanzschnitt: Grundlage für kräftigen Wuchs

Ein Pflanzschnitt wird gleich nach dem Einpflanzen von Holzgewächsen vorgenommen, um das Verhältnis von Wurzel und Trieben auszugleichen. So kann auch das spätere Wachstum beeinflusst werden. Dieser Schnitt wird auch als Erziehungs- und Aufbauschnitt bezeichnet.

So geht der Pflanzschnitt: Den Mitteltrieb um circa ein Drittel kürzen und die Seitentriebe um circa zwei Drittel. Schwache Triebe können komplett entfernt werden. Bei jungen Bäumen sollten die Zweige etwas eingekürzt und engstehende Verzweigungen ausgelichtet werden.

Der Erziehungsschnitt: das Formen der Pflanze

Damit sich eine Pflanze gut entwickeln kann und einen schönen Aufbau erhält, sollte sie einen regelmäßigen Erziehungsschnitt bekommen. Bäume benötigen ihn in den ersten Jahren, bis sie einen guten Wuchs entwickelt haben. Außerdem bereitet er die Krone auf ihre angedachte Funktion vor, also zum Beispiel das Tragen von Früchten.

So geht der Erziehungsschnitt: Alle zu den Leitästen konkurrierenden Triebe werden entfernt. Auch zu dicht stehende Triebe müssen weichen. Die Leittriebe sollten zudem wieder in die sogenannte Saftwaage gebracht werden. Die Krone sollte eine Pyramidenform haben. Bei Sträuchern ist eine symmetrische Vorgehensweise zu empfehlen.

Der Erhaltungsschnitt: den Zustand bewahren

Der Erhaltungsschnitt wird bei Obstbäumen meist ab dem zehnten Jahr durchgeführt. Ziel ist der Erhalt des Kronengerüstes und der Vitalität sowie eine regelmäßige Fruchtholzerneuerung für einen langfristig guten Ertrag. Gehölzer sollen dank Erhaltungsschnitt ihre Wuchs- und Blühkraft beibehalten.

So geht der Erhaltungsschnitt: Alle senkrecht stehenden Wasserschosse und Konkurrenztriebe werden entfernt, ebenso wie abgestorbene Zweige. Ältere, stark verzweigte Äste, die nur wenige Früchte liefern, werden ebenfalls geschnitten. Auch bei Sträuchern werden alte, abgestorbene, schwache und zu dicht stehende Triebe entfernt.

Der Verjüngungsschnitt: Anti-Aging für Gehölze

Besonders stark zugewachsenen Bäumen oder Sträuchern, die eventuell sogar schon von Misteln befallen sind, kann mit einem Verjüngungsschnitt geholfen werden. Durch das gezielte Entfernen einzelner, auch größerer Äste erhält der Baum insgesamt mehr Licht und Luft - und kann so neu erblühen. Allerdings vertragen nicht alle Sträucher diesen radikalen Rückschnitt. Dazu gehören viele Nadelgehölze, aber auch Ginster oder Goldregen.

So geht der Verjüngungsschnitt: Im Frühjahr wird die Krone großzügig ausgelichtet und einzelne Äste im oberen Kronenbereich entfernt. Überalterte Fruchtäste werden ebenfalls entfernt. Sträucher werden beim Verjüngungsschnitt radikal auf 30 bis 50 Zentimeter Höhe gekürzt.

Ohne geht's nicht: das richtige Werkzeug

Nur wer das passende Werkzeug hat, kann seinen Baum auch richtig versorgen. Dazu gehört vor allem scharfes Werkzeug. Stumpfe Scheren oder Sägen schaden dem Baum nur unnötig: Wenn das Holz splittert, können sich schnell Schädlinge ausbreiten und der Baum im schlimmsten Fall sogar durch Pilze erkranken. Die Hand- und Gartenschere ist ideal zum Abschneiden von verwelkten Blüten oder dünnen Zweigen. Für kräftigere Zweige und dicht gewachsene Gehölze eignet sich die stärkere Heckenschere. Die Astschere dagegen besitzt besonders lange Griffe und schneidet zentimeterdicke Äste in erreichbarer Höhe. Beim Auslichten von Bäumen werden auch Äste an schwer erreichbaren Stellen entfernt. Hier hilft eine spezielle Baumschere mit Seilzug an einem ausziehbaren Stab.