Dein Garten im August: Diese Pflanzen kannst du im Spätsommer noch aussäen

Im August hat die Erntezeit ihren Höhepunkt bereits überschritten. Dennoch gibt es sogar in diesem Monat noch Gemüsesorten, die man im Garten frisch aussäen kann. Wir erklären dir, welche Pflanzen auch jetzt noch wachsen und worauf du beim Aussäen achten solltest.

Garten-Tipps im August: Diese Gemüsesorten wachsen jetzt noch

Im August werden die Tage schon wieder spürbar kürzer. Der Sommer neigt sich allmählich dem Ende und auch viele Beete im Garten haben sich nach einem ertragreichen Juli schon geleert. Doch die freien Flächen müssen keineswegs brach bleiben.

Auch im Spätsommer können nämlich noch Pflanzen ausgesät werden - sofern sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. So ist es für langsam wachsende Pflanzen jetzt zwar zu spät. Doch Gemüsesorten mit einer kurzen Vegetationszeit machen sich auch im August noch gut. Sie haben hohe Chancen, noch rechtzeitig vor Kälteeinbruch reif zu werden.

Besonders geeignet sind beispielsweise Radieschen. Sie brauchen nur vier bis acht Wochen, bis sie geerntet werden können. Auch Spinat bietet sich für eine Aussaat im August an. Er kann nach etwa sechs bis acht Wochen erstmals geerntet werden. Doch Achtung: Die jungen Pflänzchen solltest du auch jetzt noch gut vor Schnecken, Unkraut und Co. schützen. Natron hat sich dazu als Hausmittel besonders bewährt.

Pflanzen für den Spätsommer

Wer Saatgut kauft, sollte darauf achten, dass die Sorten auch für eine späte Aussaat geeignet sind. Ausgebracht werden sollten die Samen am besten an einem Tag, der nicht ganz so heiß ist.

Neben Spinat und Radieschen können auch diese Gemüsesorten können im August noch ausgesät werden:

Mangold

Kohlrabi

Kohl

Salat (z.B. Feldsalat und Endiviensalat)

Winterrettich

Kräuter (z.B. Petersilie und Dill)

Blumenkohl

Bohnen

Weitere Garten-Tipps für den August

Bevor du die Samen in deinem Garten-Beet ausbringst, solltest du den Boden auflockern und von Unkraut befreien. Wässere die Erde vor der Aussaat deines Gemüses großzügig. Nachdem du die Samen ausgebracht hast, solltest du den Boden feucht halten. Beim Gießen ist anfangs etwas Vorsicht geboten, damit das Saatgut nicht weggespült wird.

Der August ist nicht nur für die späte Aussaat der richtige Monat. Auch für einige andere Gartenarbeiten ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Anfang August kann man beispielsweise bereits das Erdbeerbeet für das kommende Jahr anlegen. So können sich die Pflanzen bis zum Herbst gut entwickeln und Wurzeln bilden. Je früher man diesen Schritt unternimmt, desto besser ist die Ernte im nächsten Jahr.

Junge Obstbäume sollten bereits im August mit Kalimagnesia gedüngt werden, um sie resistenter gegen Krankheiten und Schädlinge zu machen und ihre Frostfestigkeit zu erhöhen.

