Adventskranz selber binden: DIY Anleitung für Einsteiger

Wie wäre es mit einem selbst gebundenen Adventskranz in diesem Jahr? Das Tolle am Selber-Binden: Man kann den Look des Kranzes selbst bestimmen. Es muss nicht immer der klassische Tannenkranz sein, auch mit Eukalyptus oder Olivengrün lassen sich tolle modernen Kränze zaubern. Fas Wichtige ist: Der Kreativität keine Grenzen setzten und alles integrieren was einem Freude bereitet.

Die Basis

Bevor es mit dem Binden losgehen kann, muss die Basis geschaffen werden. Dies gelingt am besten mit einem Metallring, oder einem Strohkranz. Beide geben Form und man kann direkt mit dem Binden beginnen. Der Strohkranz ist eine gute Alternative für alle, bei denen es schnell gehen soll. Durch sein eigenes Volume, benötigt man weniger Tannengrün und erreicht schneller die gewünschte Fülle des Kranzes.

Den passenden Strohkranz finden Sie hier

Als Grün eignen sich verschiedene Tannensorten, Kiefern, Koniferen, Zypressen, Eukalyptus oder Olivenzweige besonders gut.

Zu Beginn ist es ratsam das Grün klein zu schneiden, am besten auf eine Länge von etwa 8-10 cm. Danach sollte man sich Blumendraht, eine Gartenschere, das gesamte Grün und verschiedene Deko Elemente parat legen. Das verschafft einen guten Überblick von was man wie viel zu Verfügung hat.

Dann kann es mit dem Binden losgehen: Den Draht einmal um den Kranz oder den Metallring wickeln und verzwirbeln, sodass nichts aufgehen kann. Als nächstes nimmt man einzelne Stiele oder stellt kleine Bündel aus den verschiedenen Grünarten zusammen, legt sie am Kranz an und umwickelt vor allem die Stielenden fest mit dem Draht. Das nächste Bündel wird dann über die Enden des vorherigen gelegt, sodass diese immer gut verdeckt sind.

So verfährt man rundum, bis der Kranz komplett gebunden ist. Dabei sollte man darauf achten, dass die Innen- und Außenseite des Kranzes überall durch Grün bedeckt und der Kranz gleichmäßig dick ist.

Das letzte Büschel steckt man mit den Enden unter einen anderen Büschel, sodass diese ebenfalls nicht zu sehen sind. Zu guter Letzt den Draht nochmals über die Anfangsstelle wickeln und das Ende verzwirbeln und im Kranz verstecken.

Tipp: Die Kombination verschiedener Grünmaterialien wirkt besonders schön.

Die Deko

Wer es lieber minimalistisch mag, überspringt den Dekoschritt und geht direkt dazu über die Kerzenhalter im Kranz zu befestigen.

Wer seinem Kranz allerdings noch das besondere Etwas verleihen möchte, kann sich jetzt richtig austoben, denn das Dekoangebot an Weihnachten ist bekanntlich groß.

Derzeit ist vor allem die Verwendung von Deko aus Naturmaterialien besonders beliebt.

Schneebeeren, Sanddorn, Mimose, Blaue Disteln, gold lackierter Eukalyptus, Ilexzweige, oder Zapfen eignen sich dafür besonders gut, da sie auch in getrocknetem Zustand toll aussehen.

Auch Trockenblumen und Gräser wie Staticen, Zweige vom Sternanis, Strohblumen oder dünnes Pampasgras können dem Kranz einen modernen Look geben.

Ganz klassisch können aber auch Zimtstangen oder getrocknete Orangen, sowie Bänder, Kugeln,kleine Figuren oder eine Lichterkette im Kranz integriert werden.

Zum Schluss die Kerzenhalter in den Kranz stecken und die Kerzen befestigen. Die Adventszeit kann kommen!

