Buchsbaumzünsler kann deinen Garten zerstören: So wirst du den Schädling los

Der Buchsbaumzünsler kann eine wahre Plage sein, da er Buchsbäume kahl frisst. Kannst du ihn loswerden? Welche Mittel können dir helfen? Was kannst du tun, wenn deine Pflanze befallen ist? Und was machst du mit den betroffenen Pflanzen?

Wissenswertes zum Buchsbaumzünsler

Der Buchsbaumzünsler gehört zu den invasiven Arten, das heißt, er ist in unseren Gefilden eigentlich nicht heimisch. Seine Heimat ist Asien, hauptsächlich China und Japan, aber auch Korea. Eingewandert ist er sehr wahrscheinlich in Containern mit Setzlingen aus Fernost. Erstmals trat er in Deutschland 2006 in Erscheinung, rund um die Rheinhäfen Kehl und Weil am Rhein. Von dort verbreitete er sich weiter bis nach Österreich, in die Niederlande, Schweiz und Frankreich. Seit 2016 ist Bayern sehr stark betroffen, zunächst an den Läufen von Main und Donau.

Das Problem: Er hat keine natürlichen Fressfeinde. Die heimischen Vögel kannten ihn nicht und er schien ihnen anfangs auch nicht zu schmecken. So war die Verbreitung kaum aufzuhalten. Allerdings scheint sich dies zu ändern und der Buchsbaumzünsler wird Teil des Lebenskreislaufs in Gärten und Parks. Haussperlinge, Kohlmeisen und Wespen entdecken ihn als proteinreiche Nahrungsquelle.

Der ausgewachsene Falter lebt nur etwa acht Tage, in denen er sich fortpflanzt. Der weiße Falter ist etwa 2,5 Zentimeter lang mit einer Flügelspannweite von vier bis fünf Zentimetern. Er sitzt meist auf den Unterseiten der Blätter des Buchsbaumes, wo er seine Eier ablegt. Pro Jahr können etwa vier Generationen heranwachsen. Gefährlich sind vor allem die Raupen. Sie sind leuchtend grün, mit schwarzen Punkten und weißen Borsten, bis zu sechs Zentimeter lang und hungrig. Ab Mitte März beginnen sie, sich durch den Buchsbaum zu fressen. Die Raupen fressen sich von innen nach außen, daher erkennt man den Befall oft erst spät. Nach vier Wochen verpuppen sie sich in weißen Gespinsten.

Welche Schäden richtet er an und wie wirst du ihn los?

Ist der Buchsbaum erst einmal befallen, gilt es, schnell zu handeln. Hilfreich ist auch die Jahresuhr des Buchsbaumzünslers. Hier einige Tipps, wie du ihn erkennst:

Der schwarz-weiß gemusterte Falter legt seine Eier an Blättern des Buchsbaums ab.

legt seine Eier an Blättern des Buchsbaums ab. Die grünen Raupen mit schwarzen Punkten fressen die Blätter und die Rinde des Buchsbaums.

fressen die Blätter und die Rinde des Buchsbaums. Die Raupe des Buchsbaumzünslers überwintert im Buchsbaum eingesponnen in Kokons.

im Buchsbaum eingesponnen in Kokons. Liegen die Temperaturen konstant über 7°Celsius, wird der Schädling aktiv.

wird der Schädling aktiv. Befall erkennen: Helle Flecken auf Blättern, abgefressene Blätter, weiße Gespinste, abgestorbene und vergilbte Triebe.

Um ihn loszuwerden, musst du einige Dinge beachten:

Kontrolliere deine Buchsbäume zwischen März und Oktober regelmäßig auf einen Befall .

. Hinweise auf einen Befall : abgefressene Blätter, weiße Gespinste und bräunliche Färbung des Buchses.

: abgefressene Blätter, weiße Gespinste und bräunliche Färbung des Buchses. Als Maßnahme zur Vorbeugung kannst du Pflanzenschutznetze und natürliche Feinde ansiedeln.

kannst du Pflanzenschutznetze und natürliche Feinde ansiedeln. Buchsbaumzünslerfallen helfen bei der Früherkennung .

. Maßnahmen bei Befall: Ein Rückschnitt der Pflanze, Bestäuben des Buchsbaums mit Alkenkalt, Verwenden von biologischen Spritzmitteln

Ein Rückschnitt der Pflanze, Bestäuben des Buchsbaums mit Alkenkalt, Verwenden von biologischen Spritzmitteln Biologische Spritzmittel : Bacillus thuringiensis und Azadirachtin

: Bacillus thuringiensis und Azadirachtin Hausmittel: Das Absammeln der Raupen per Hand, eine Bekämpfung mit einem Hochdruckreiniger, das Verhüllen mit einem schwarzen Müllsack oder eine eigene Spritzlösung können bei schwachem Befall helfen.

Was ist mit befallenen Pflanzen?

Wenn du deinen Buchsbaum zurückgeschnitten hast, liegt möglicherweise ein ziemlicher Berg an Grünabfall vor dir, den du entsorgen musst. Hier einige wichtige Hinweise:

Von einer eigenen Kompostierung im Garten ist dringend abzuraten. Die für die Tötung des Buchsbaumzünslers benötigten Temperaturen können durch eine eigene Kompostierung nicht erreicht werden. Somit wird eine weitere Verbreitung durch die Lagerung des Schnittguts begünstigt.

im Garten ist dringend abzuraten. Die für die Tötung des Buchsbaumzünslers benötigten Temperaturen können durch eine eigene Kompostierung nicht erreicht werden. Somit wird eine weitere Verbreitung durch die Lagerung des Schnittguts begünstigt. Kleine Mengen von Schnittgut sollten in Plastiksäcken luftdicht verpackt im Restmüll entsorgt werden. Eine Entsorgung über die Biotonne ist ebenfalls möglich, allerdings kann eine weitere Verbreitung des Buchsbaumzünslers so nicht ausgeschlossen werden, da aus der Tonne oder bei einer Zwischenlagerung Raupen oder Falter entkommen könnten.

sollten in Plastiksäcken luftdicht verpackt im Restmüll entsorgt werden. Eine Entsorgung über die Biotonne ist ebenfalls möglich, allerdings kann eine weitere Verbreitung des Buchsbaumzünslers so nicht ausgeschlossen werden, da aus der Tonne oder bei einer Zwischenlagerung Raupen oder Falter entkommen könnten. Ist es nicht möglich das Schnittgut über den Restmüll zu entsorgen , kann dieses auch klein gehäckselt werden und mit einer Schicht Erde kompostiert werden.

, kann dieses auch klein gehäckselt werden und mit einer Schicht Erde kompostiert werden. Haushaltsübliche Mengen (z. B. eine Kofferraumladung eines PKWs) können ebenfalls in Plastiksäcken luftdicht verpackt im Restmüll entsorgt werden. Sollte der Platz in der Restmülltonne nicht reichen, so kannst du zusätzliche Säcke neben der Restmülltonne gegen eine kleine Gebühr abholen lassen. Auch ist es möglich, das Schnittgut selbst in die Kompostierungsanlage zu transportieren. Bei der Anlieferung solltest du das Personal der Entsorgungsanlage über das zu entsorgende Material informieren.

(z. B. eine Kofferraumladung eines PKWs) können ebenfalls in Plastiksäcken luftdicht verpackt im Restmüll entsorgt werden. Sollte der Platz in der Restmülltonne nicht reichen, so kannst du zusätzliche Säcke neben der Restmülltonne gegen eine kleine Gebühr abholen lassen. Auch ist es möglich, das Schnittgut selbst in die Kompostierungsanlage zu transportieren. Bei der Anlieferung solltest du das Personal der Entsorgungsanlage über das zu entsorgende Material informieren. Große Mengen an Schnittgut sollten direkt zur Kompostierungsanlage gebracht werden. Oftmals informieren auch die örtlichen Anlagen über entsprechende Entsorgungswege auf den jeweiligen Websites. Bei großen zu entsorgenden Mengen ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich vorher mit der Kompostierungsanlage telefonisch abzusprechen. Beim Transport mit einem Anhänger, sollte darauf geachtet werden, das Schnittgut möglichst gut mit einer Plane abzudecken oder anderweitig abzupacken, damit eine Verbreitung des Zünslers verhindert werden kann.

sollten direkt zur Kompostierungsanlage gebracht werden. Oftmals informieren auch die örtlichen Anlagen über entsprechende Entsorgungswege auf den jeweiligen Websites. Bei großen zu entsorgenden Mengen ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich vorher mit der Kompostierungsanlage telefonisch abzusprechen. Beim Transport mit einem Anhänger, sollte darauf geachtet werden, das Schnittgut möglichst gut mit einer Plane abzudecken oder anderweitig abzupacken, damit eine Verbreitung des Zünslers verhindert werden kann. Vorsicht bei der Entsorgung auf Grünschnittsammlungen oder in Sammelstellen an Wertstoffhöfen: Durch die offene Lagerung des Schnittguts und zu geringen Temperaturen, die bei der Lagerung erreicht werden, wird der Schädling nicht getötet und kann sich weiter verbreiten. Nur wenn auf den betreffenden Wertstoffhöfen spezielle Entsorgungsmöglichkeiten wie etwa verschließbare Container vorhanden sind, sollte eine Entsorgung auf diesen Wertstoffhöfen in Betracht gezogen werden. Anderenfalls ist von einer Entsorgung auf Wertstoffhöfen oder Grünsammelstellen abzusehen.

Durch die offene Lagerung des Schnittguts und zu geringen Temperaturen, die bei der Lagerung erreicht werden, wird der Schädling nicht getötet und kann sich weiter verbreiten. Nur wenn auf den betreffenden Wertstoffhöfen spezielle Entsorgungsmöglichkeiten wie etwa verschließbare Container vorhanden sind, sollte eine Entsorgung auf diesen Wertstoffhöfen in Betracht gezogen werden. Anderenfalls ist von einer Entsorgung auf Wertstoffhöfen oder Grünsammelstellen abzusehen. Im Zweifel solltest du die betreffende Entsorgungsstelle immer direkt kontaktieren und dich mit dem Personal vor Ort absprechen.

Fazit

Es ist durchaus möglich, den Vielfraß loszuwerden. Allerdings sind hierbei einige wichtige Punkte zu beachten, ansonsten wird nur einer weiteren Verbreitung Vorschub geleistet. Solltest du dir nicht sicher sein, so wäre es ratsam, eine*n erfahrene*n Gärtner*in zu fragen. Er kennt sich aus und weiß, was zu tun ist.

