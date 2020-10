Zimmerpalmen: diese ist die Richtige für Ihr Zuhause

Kostenfreie Garten-App

Palmen sind die Könige im Pflanzenreich. Nicht ohne Grund wird deren Gattung auch häufig Principes genannt. Man findet Palmen weltweit und verbinde sie mit den schönsten Stränden, Regenwäldern und tropischen Landschaften. Palmen gehören zu den Einkeimblättrigen Pflanzen und bilden viele lange und gerade Stämme, an denen ein meist fedriges Blatt sitzt. Wer sich schöne Urlaubserinnerungen ins Haus holen will oder sich besonders im Herbst ein bisschen mehr Farbe wünscht, ist mit Zimmerpalmen an der richtigen Adresse.

Zimmerpalmen-Arten

Da Palmen aus verschiedenen Orten der Welt stammen, unterscheiden sie sich in ihrer Pflege und ihren Ansprüchen. Generell mögen es Zimmerpalmen aber gerne wärmer als kälter und brauchen zwischendurch einen Dünger, um die nötige Energie zu bekommen. Wir haben ein paar Zimmerpalmen herausgepickt, die wir Ihnen vorstellen wollen:

Hesperidenpalme

Die Hesperidenpalme kommt ursprünglich aus Mexiko und Kalifornien und liebt besonders trockene und helle Standorte. Sie wächst in die Breite und die Blätter sind groß und haben häufig einen Blaustich. Sie sollte immer nur leicht feucht gehalten werden, keinesfalls zu nass. Am wohlsten fühlt sich die robuste Palme in hellen Räumen oder Wintergärten.

Bergpalme

Die Bergpalme hat einen eher zierlichen Wuchs und haben lange und zarte Wedel. Sie ist besonders pflegeleicht und sollte in hellen oder halbschattigen Räumen untergebracht werden. Sie kommt ursprünglich aus den Regenwäldern Mittelamerikas und sollte daher bei einer Durchschnittstemperatur von 20 °C bleiben.

Kentiapalme

Die Kentiapalme ist aufgrund ihrer unkomplizierten Pflege, einer der beliebtesten Zimmerpalmen. Meistens bekommt man die Kentiapalme als Bündel. Sie wächst eigentlich einstämmig, wirkt in der Gruppe aber deutlich voller. Man erkennt sie an ihren langen, fedrigen Wedeln, die an der Unterseite gepunktet sind. Auch diese Palme mag es war und fühlt sich bei einer Raumtemperatur von 20 °C und viel Licht wohl. Man sollte die Kentiapalme immer stets feucht halten, aber Staunässe vermeiden. Im Winter kann man ihr mit einem leichten Dünger nachhelfen.

Goldfruchtpalme

Die Goldfruchtpalme wächst eher üppig und bekommt sehr lange und zarte Wedel. Sie ist eine elegante Form der Palme. Wie auch bei der Kentiapalme, werden häufig mehrere Palmen in einem Topf gebunden, wodurch sie dichter und fülliger wirkt. Am besten bewahren Sie sie auch an einem armen und hellen Platz in Ihrem Zuhause auf. Die Goldfruchtpalme muss gut feucht gehalten werden.

Latanie

Die Latanie ist eine eher modern aussehende Zimmerpflanze. Sie wächst in lange Stämmchen aus dem Stamm heraus und hat oben einen dichten Blätterschopf. Diese Pflanze hat ihre Herkunft auf Mauritius und ist auch für den Hobbygärtner etwas heikel. Sie braucht durchgehende Nässe, viel Licht und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Zusätzlich sollte sie im Sommer mindestens alle zwei Wochen und im Winter einmal im Monat gedüngt werden.

Dattelpalme

Die Dattelpalme ist die bekannteste und die beliebteste Zimmerpalme auf dem Markt. Sie wächst unter anderem auf den kanarischen Inseln und Südostasien. Mit ihrem dicken Stamm und den vielen langen und schmächtigen Wedeln fällt sie überall ins Auge. Zudem ist sie sehr pflegeleicht und fühlt sich an vielen Standorten wohl. Sie muss gleichmäßig feucht gehalten werden und im Sommer alle zwei Wochen etwas gedüngt werden.

Zwergpalme

Die Zwergpalme ist, wie ihr Name schon verrät, relativ klein. Sie hat einen buschigen Blattwuchs und weist häufig einen Blaustich vor. An hellen und warmen Standorten ist sie gut aufgehoben und man sollte sie alle zwei bis drei Wochen düngen.

Sabalpalme

Die Sabalpalme hat ein sehr modernes Aussehen und ist pflegeleicht. Sie braucht einen hellen Standort und relativ viel Wasser um zu überleben. Sie stammt aus subtropischen Gebieten und braucht dadurch eine Durchschnittstemperatur von ungefähr 20 °C.

Kokospälmchen

Das Kokospälmchen ist eine schmächtige Zimmerpalme, die ihren Ursprung in Brasilien hat. Sie ist sehr zart und macht sich besonders gut als Dekoration in warmen und hellen Räumen. Sie verträgt keine Bodenkälte und sollte auch vor möglichen Windzügen geschützt werden. Die Palme ist keine Anfängerpflanze, macht sich aber in jeder Wohnung schön.

Zimmerpalme umtopfen

Es ist sehr wichtig Zimmerpflanzen umzutopfen. Wen die Wurzeln nicht genug Platz bekommen, wächst die Palme nicht weiter und kann sogar nach einiger Zeit absterben. Es ist empfehlenswert, Zimmerpflanzen direkt nach dem Kauf umzutopfen. Häufig werde sie aus platzsparenden Gründen in zu kleinen Töpfen verkauft. Danach sollte sie ungefähr alle vier bis fünf Jahre erneut umgetopft werden.

Das Umtopfen:

Nehmen Sie die Pflanze aus dem Topf vorsichtig heraus. Beschädigen Sie dabei auf gar keinen Fall die Wurzeln der Pflanze, darauf reagieren Palmen sehr empfindlich. Wenn sich der Topf nicht lösen lässt, ist es besser ihn zu zerschneiden, anstatt die Palme mit Gewalt herauszuziehen. Entfernen Sie vorsichtig die Erde zwischen den Wurzeln. Schneiden Sie abgestorbene oder trockene Wurzeln ab. Legen Sie den neuen Topf mit Erde aus. Der Topf sollte mit vielen Wasserlöchern versehen sein. Palmen vertragen selten Staunässe. Setzten Sie die Zimmerpalme in den neuen Topf und befüllen Sie den Topf mit Erde und drücken Sie sie leicht an.

Die richtige Erde:

Herkömmliche Blumen- oder Pflanzenerde reicht für eine Zimmerpalme nicht aus. Sie fühlt sich in lockeren und humusreichen Böden am wohlsten und diese Qualitäten bringt herkömmliche Erde nicht mit. Man sollte also zu der Erde Zusatzstoffe mischen. Hier eignet sich gut Quarzsand, Quarz-Schnitt, Kokos_Substrat und Rindenhumus. Wer sich die Arbeit nicht machen will, kann auch nach Palmenerde Ausschau halten.

Unsere Empfehlungen für Sie

Da Zimmerpalmen unter unterschiedliche Bedingungen kultivieren, haben wir Ihnen ein paar Empfehlungen zusammengestellt, damit Sie Ihre perfekte Zimmerpalme finden!

Zimmerpalmen für Anfänger:

Kentiapalme

Bergpalme

Dattelpalme

Rhapis

Hillebrands Fächerpalme

Zwergpalme

Hanfpalme

Zimmerpalmen für dunkle Wohnungen:

Kentiapalme

Rhapis

Herscherpalme

Weißstammpalme

Spektakuläre Zimmerpalmen:

Latanie

Sabalpalme

Washingtonie

Bismarckpalme

Kokospalme

Fischschwanzpalme

