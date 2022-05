Pampasgras im eigenen Garten Pflanzen: Der richtige Standort und die entsprechende Pflege

Pampasgras ist sowohl im Haus als auch im Garten ein echter Hingucker

Das Ziergras ist besonders pflegeleicht

Man kann es selbst trocknen und dekorativ nutzen

Pampasgras liegt aktuell absolut im Trend. Wir erklären, warum das so ist.

Trend Pampasgras: Woher stammt es?

Das Pampasgras gehört zur Gattung der Ziergräser sowie zur Familie der Süßgräser und begeistert im Sommer mit weißen und üppigen Blütenrispen. Es gibt insgesamt 14 verschiedene Arten der Pampasgräser, hierzulande wird vor allem die Cortaderia selloana, auch amerikanisches Pampasgras genannt, bevorzugt.

Die Gräser stammen aus den gemäßigten und tropischen Zonen Südamerikas sowie Neuseelands. Dort kommt das Pampasgras auf Schwemm- und Sandböden vor. Da es nicht komplett winterhart ist, benötigt es einen Winterschutz.

Bekannt geworden ist das Pampasgras vor allem in getrockneter Form als dekoratives Element. Viele Menschen dekorieren damit die eigene Wohnung und sorgen somit für einen echten Hingucker.

Wofür kann man es verwenden?

Das Pampasgras kann bis zu drei Meter hoch wachsen und wird gerne in Gärten gepflanzt. Das Ziergras ist besonders pflegeleicht und bietet einen guten Sichtschutz. Gleichzeitig erhält man einen schönen Hingucker, da die Blütenrispen in weiß-beige, vanille-gelb oder sogar rosafarben blühen können.

Aber auch in einer Vase macht sich das Pampasgras sehr gut. Vor allem auf Instagram hat es sich zu einem echten Deko-Trend entwickelt. Entweder kauft man sich das Pampasgras bereits fertig zum Dekorieren oder trocknet es selbst.

Dazu entfernt man zunächst die Halme und schneidet die Wedel kurz über dem Boden ab. Nun werden die abgeschnittenen Halbe kopfüber aufgehängt und getrocknet. Ein schattiger und trockener Platz im Garten eignet sich optimal dafür. Nach rund einer Woche sollte das Ziergras so trocken sein, dass man es in einer Vase dekorieren kann.

Die Vase ist dabei besonders wichtig. So lässt sich zum Beispiel ein sehr eleganter Look erzielen, indem das Pampasgras in einer Metallic-Vase platziert wird. Eine Mischung aus Beige und Anthrazit eignet sich dagegen besonders gut, um eine dunkle Einrichtung aufzulockern.

Das Gras kann zudem entweder dezent auf dem Ess- oder Arbeitstisch dekoriert werden oder aber als XXL-Variante direkt auf dem Boden. So erzielst du einen echten Hingucker.

Wo bekommt man Pampasgras und wie pflanzt man es?

Kaufen kann man das Pampasgras in unterschiedlichen Garten- und Baumärkten. Dort ist es als Staudenpflanze zu finden. Das Ziergras mag vor allem trockene Umgebungen, was bei der Standortwahl berücksichtigt werden sollte. Ein sonniger bis halbschattiger Platz ist optimal.

Der Boden kann auch gerne ein wenig steinig und sandig sein. Ebenso sollte der Standort relativ windgeschützt sein, damit die Halme und Blüten des Grases nicht abknicken. Das Pampasgras wächst das ganze Jahr über und benötigt ausreichende Bewässerung in den Trockenperioden.

Beachten sollte man auch, dass sich das Gras schnell ausbreiten kann und somit ausreichend Fläche benötigt. Ansonsten werden Pflanzen in der direkten Umgebung schnell überwuchert. Durch organischen Dünger kann man das Pampasgras zum Wachsen anregen. Dazu sind etwa 50 bis 80 Gramm pro Quadratmeter empfehlenswert. Im späten Frühjahr kann das Gras geschnitten werden, sobald kein Frost mehr zu erwarten ist. Dabei werden die Halme ungefähr 15 bis 20 cm über dem Boden entfernt.