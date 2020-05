Nach den Eisheiligen: Mit Kübelpflanzen in den Frühsommer starten

Kostenfreie Garten-App

Je nach Wohngegend und Wetterlage können die meisten Kübelpflanzen nach den Eisheiligen wieder aus dem Winterquartier ausgeräumt werden. Kleinere Töpfe können eher nach draußen und bei Frost schnell wieder ins Haus geräumt werden. Doch Besonders die empfindlicheren Sorten wie Zitruspflanzen, Schönmalve, Wandelröschen, Enzianstrauch, Hibiskus, Dipladenia oder Bougainvillea können nun nach den Eisheiligen mit gutem Gewissen wieder nach draußen.

Standort beachten

In den ersten Tagen nach dem Ausräumen stellt man die Kübelpflanzen am besten zunächst an einen geschützten, hellen und schattigen Standort und gewöhnt sie langsam an die Freilandbedingungen, um Blattschäden durch zu viel Sonnenstrahlung zu vermeiden. Auch dicklaubige Kübelpflanzen aus dem Süden, wie Oleander oder Agaven müssen sich langsam an die Sonne gewöhnen, da besonders frische Triebe und Blätter schnell Schaden nehmen. Möglich wäre ein Standort unter dem Carport, die Nordseite des Hauses oder unter einer Terrassenüberdachung. Auf dem Balkon kann eine Jalousie, der Sonnenschirm oder ein Sonnensegel helfen, vor allem die Mittagssonne zu vermeiden. Nach ein bis zwei Wochen haben sich die meisten Kübelpflanzen wieder an den Standort im Freien gewöhnt und die Blätter haben wieder ihren natürlichen Sonnenschutz gebildet.

Rückschnitt

Falls nicht schon im Herbst vor dem Einräumen erledigt, können zu lang gewordene Triebe der Kübelpflanzen gekürzt werden. Bei Oleander ist zu beachten, dass er nur an den vorjährigen Trieben blüht. Möchte man nicht auf die Blüten verzichten, ist es besser, nur einen Teil der verkahlten Triebe zu entfernen. Oft bilden sich im dunklen Winterquartier unter Lichtmangel dünne Geiltriebe, mit weichen und hellen Blättern, die stark zurückgeschnitten werden sollten. Die Pflanzen treiben nach dem Formschnitt schnell wieder neu aus. Besonders Hibiskus, Wandelröschen, Bleiwurz und Jasmin benötigen den Rückschnitt, da sie an den neuen einjährigen Trieben blühen.