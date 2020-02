Länger Freude an Schnittblumen: Diese simplen Tricks helfen

Jetzt, wo so plötzlich der Frühling hereinbricht über Franken, ist der Wunsch nach dem Anblick bunter Blumen und deren wohltuendem Duft besonders groß. Innenpflanzen können hier schnell Abhilfe schaffen - egal ob Schnittblumen, Tulpen oder Frühlingsboten. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie die Blumen besonders lange frisch und schön halten.

Sauber und rein

Damit Schnittblumen nicht so schnell verwelken, sollte man darauf achten, dass die Vase immer richtig richtig sauber ist. Und zwar so, dass man auch selbst daraus trinken würde.

In den Schmutzrändern vom letzten Blumenstrauß können Bakterien stecken, die dafür sorgen, dass die Pflanzen schneller welken.

Eine perfekt saubere Vase bringt aber natürlich nur etwas, wenn auch frisches Wasser verwendet wird. Alte Gießkannen mit deutlichen Schmutzrändern innen sind also tabu. Auch kalkhaltiges Wasser kann frischen Blumen schaden. Der Kalk kann die Gefäße im Stängel verengen und den Wassertransport nach oben blockieren. Damit welkt die Blume schneller. Daher eignet sich am besten frisches, gefiltertes Wasser, oder frisches Wasser mit einem Spritzer Essig oder Zitronensaft.

Zudem sollte das Wasser alle ein bis zwei Tage ausgewechselt werden.

Anschneiden und die richtige Größe

Da sich im nassen Bereich der Blumenstängel leicht Fäulnis bildet, ist es wichtig Schnittblumen nicht zu tief ins Wasser zu stellen. Das gilt besonders bei Pflanzen mit hohlen Stängeln, wie Gerbera, zu berücksichtigen. Im Idealfall sollte das Wasser in der Vase die Blumenstiele nur wenige Zentimeter bedecken, um die Fäulnis zu vermeiden. Ein mehrmaliges schräges Anschneiden der Stängel ist daher zu empfehlen.

Damit Schnittblumen länger frisch halten, sollte man ihnen zudem genügend Platz lassen. Eingeklemmt im Hals einer Vase, kann das Wasser nicht so gut nach oben gelangen und die Blumen verwelken schneller. Man sollte darauf achten, dass alle Stängel im Wasser stehen.

Tschüss Früchte

Ebenfalls effektiv ist es, Früchte aus dem Raum zu verbannen. Denn: Die können durch ihr Reifegas die Blumen schnell welken lassen. Besonders überreife und schon faulende Früchte setzen hohe Mengen Ethylen frei - ganz besonders Äpfel. Falls sie dennoch gerne ihre Küche oder Esszimmer mit Blumen dekorieren möchten, ist eine gute Durchlüftung der Räume für das Wohlbefinden der Blumen wichtig.

Aber Achtung: Wie alle Pflanzen, vertragen auch Schnittblumen weder Zugluft, noch pralle Sonne. Genauso wenig mögen sie es, nachts an warmen Orten zu stehen - die Blumen sollten da bestenfalls in einem kühlen Raum untergebracht werden.