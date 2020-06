Günstig und umweltschonend: Pflanzen düngen mit Kaffeesatz

Alle Gartenbegriffe einfach erklärt

Das gute im Kaffeesatz

Kaffeesatz hat viele unterschiedliche Inhaltsstoffe, die den Pflanzen nützen können. Die Nährstoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium verbleiben zwar nur in geringer Konzentration im Kaffeesatz sind aber als Dünger für Wenig und Mittelzehrer oder als Düngerzugabe völlig ausreichend. Da Kaffeesatz mit einem pH-Wert von rund 6,5 recht sauer ist, eignet er sich besonder für Pflanzen, wie z.B. Zitrusfrüchte, die Saure Böden bevorzugen.

Der größte Vorteil des Kaffeesatzes ist allerdings, dass es eigentlich ein Abfallprodukt im Haushalt ist, der nach der Verwendung für frischen Kaffee weiterverwendet werden kann.

Kaffeesatz ist zudem beliebt bei Regenwürmern und wirkt anziehend auf sie. Regenwürmer im Boden sind hilfreich für die Bodenlockerung und helfen bei der Zersetzung von organischen Materialen. Schnecken oder Ameisen hingegen finden Kaffeesatz hingegen gar nicht gut. Daher ist Kaffeesatz auch eine beliebte natürliche Methode zur Schädlingsbekämpfung in Obst- und Gemüsegärten.

Die richtige Verwendung

Bevor man Kaffeesatz als Dünger weiterverwenden kann, sollte er getrocknet werden. Gerade wenn der Kaffeesatz längere Zeit in einem Behälter ist, sollte man zudem darauf achten, dass er nicht schimmelt. Getrocknet werden kann der Kaffeesatz am besten ausgebreitet auf einem Backblech.

Bei der Anwendung als Dünger, sollte der Kaffeesatz in die Erde eingearbeitet werden, denn so setzen sich die Nährstoffe besser frei.