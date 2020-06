Der Duft der Provence im eigenen Garten: Lavendel pflanzen und pflegen

Um Lavendel im Garten zu überwintern, sollte man auf Vliese oder andere Abdeckungen verzichten. Mit trockenen, frostigen Wintern kommen die Pflanzen grundsätzlich besser klar als mit feuchten und milden.

Für die Überwinterung im Topf ist ein frostfreier, aber unbeheizter Platz am besten. Treppenaufgänge, eine helle Garage oder Kellerräume eignen sich zum Beispiel dafür. Soll der Lavendel im Kübel draußen überwintern, sollte man auf ein frosthartes Pflanzengefäß achten und dieses am besten an die Hauswand stellen.

Gerturd Leumer ist sich sicher: Für eine kompakte Form und buschiges langlebiges Wachstum ist es wichtig, den Lavendel regelmäßig zurückschneiden. Nur Mut beim Rückschnitt empfiehlt die Expertin, denn je stärker der Rückschnitt, desto kräftiger die neuen Triebe. Der Rückschnitt wirkt zudem gegen das verkahlen des Lavendels von unten. Ist der Lavendel verkahlt, wird er immer länger und ist unten nicht mehr so schön anzuschauen. Gertrud Leumer schneidet ihren Lavendel etwa zwei bis dreimal mal im Jahr. Der erste Schnitt erfolgt im März, und geht dabei tief ins alte Holz, der zweite Schnitt folgt etwa im Juni und der dritte, nach dem erneuten Ansetzen kleinerer Blüten im September. "Schneidet man seinen jungen Lavendel direkt im zweiten Jahr regelmäßig zurück, kann eine Pflanze gute zehn Jahre alt werden" erklärt Leumer.

Der perfekte Partner Die meisten Pflanzen im Garten schätzen Lavendel in ihrer Nachbarschaft, da die intensiv duftenden Halbsträucher Schädlinge wie Schnecken und Blattläuse fernhalten können. Besonders Rosen, die besonders häufig von Blattläusen befallen sind dankbar durch den Lavendel geschützt zu werden.

Aber Achtung: Rosen haben ganz andere Ansprüche an ihren Standort als der blühfreudige, sonnenhungrige Lavendel. Die volle Sonne ist für die Rosen zwar kein Problem, allerdings brauchen sie einen gut gedüngten und eher feuchten Boden. Daher sollten man bei der Pflanzung auf einen gewissen Abstand zwischen den beiden Arten achten, damit der Lavendel nicht unter zu viel Feuchtigkeit leidet und - im schlimmsten Fall - eingeht. Natürliche Schädlingsbekämpfung: So schützen Sie Ihre Pflanzen



"Aber auch alle anderen sonnenliebenden Kräuter wachsen gerne neben dem Lavendel" erklärt Leumer. "Salbei, Bergbohnenkraut und Basilikum beispielsweise haben ähnliche Ansprüche, brauchen viel Sonne und wenig Wasser."

Die richtige Ernte

Mit ein paar Tipps ist es ganz leicht, die charakteristische Duftnote bestens zu trocknen und zu erhalten.

Lavendel schneidet man am besten in der Mittagssonne, denn so hat sich die Feuchtigkeit der Nacht bereits verflüchtigt.

Der optimale Zustand ist erreicht, sobald die Blumen in der Mitte der Rispe bereits geöffnet sind. Grundsätzlich gilt, dass geerntet wird, bevor die Blüten ganz auf sind.

Für eine schnelle Trocknung hängt man kleine Bunde kopfüber an einen schattigen und trockenen Platz. Nicht in die Sonne hängen, da sonst die ätherischen Öle schnell verloren gehen.

Noch keine Idee, was Sie mit dem getrockneten Lavendel machen sollen? Es lassen sich zum Beispiel duftende Trockensträuße oder Säckchen daraus machen, die im Wäscheschrank für angenehmen Duft sorgen und Motten fernhalten. Aber auch in der Kosmetik, findet Lavendel zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. In der Gärtnerei Mussärol von Getrud Leumer findet man ein breites Angebotsspektrum. Hier gibt es auch Produkte aus Lavendelöl und aus Lavendelhydrolat, ein Nebenprodukt des Lavendelöls, das durch die Destillation gewonnen wird. Lavendelhydrolat findet seine Anwendung beispielsweise im erfrischenden Lavendelwasser fürs Gesicht - perfekt für den Sommer!