Blumenzwiebeln setzen: Mit diesen Tipps und Tricks zum Blumenmeer im Frühling

Natürlich könne Blumenzwiebeln auch erst zum Frühjahrsanfang gepflanzt werden. Doch wer vorausschauend im Herbst pflanzt, hat schon viel eher was von seinen Errungenschaften. Häufig hat man bereits zum Winterende Sehnsucht nach dem altbekannten Blumenmeer im eigenen Garten. Zudem unterstützt man die heimische Tierwelt, die aus der Winterruhe erwacht. Bienen, Schmetterlinge und Co. erfreuen sich besonders an den frühen Blüten. Blumenzwiebeln beschränken sich aber nicht nur auf Gärten oder Beete, sondern können auch wunderbar in Töpfen gepflanzt und auf dem Balkon platziert werden.

Blumenzwiebeln in die Erde setzten

Schritt 1: Den richtigen Zeitpunkt erkennen.

Der richtige Pflanzzeitpunkt für Blumenzwiebeln ist je nach Sorte unterschiedlich. Am besten informieren Sie sich bei jeder Sorte individuell. Grundsätzlich kann man sich aber merken, dass Blumenzwiebeln ab September und Oktober bis zum ersten Frost gesetzt werden können, da ist der Boden noch locker und es lässt sich gut graben.

Schritt 2: Der richtige Standort.

Wie schon erwähnt, Blumenzwiebeln sollten in einem lockeren Boden eingesetzt werden, der nährstoffreich und humusreich ist. Sehr wichtig ist ein durchlässiger Boden, da Zwiebeln auf Staunässe reagieren. Besonders gut gedeihen Blumenzwiebeln unter Bäumen und Sträucher, da im unbelaubten Zustand genügend Licht zum Boden dringt, rät unser Gartenexperte Jupp Schröder.

Schritt 3: Die richtige Pflanztiefe.

Als Faustregel zur Pflanztiefe gilt: Die Blumenzwiebel sollte zwei bis dreimal so tief in die Erde gesetzt werden, wie die Zwiebel breit ist. Deswegen werden Kaiserkronen bis zu 20 cm in die Erde gesetzt und Madonnenlilien nur 2 bis 3 cm. Diese Regel sollten man auch für den Abstand zwischen den Blumenzwiebeln anwenden.

Tipps zur Überwinterung

Wer seine Blumenzwiebeln rechtzeitig pflanzt, gibt ihnen die Möglichkeit sich noch vor dem Winter in der Erde zu verwurzeln. An sich ist Kälte sogar wichtig für Blumenzwiebeln, da es sich bei den meisten um Kaltkeimer handelt, die mehrere Wochen eine Temperatur um den Gefrierpunkt brauchen, um gedeihen zu können.

Wer seine Zwiebelblumen aber doch etwas schützen möchte, kann auf den altbekannten Gärtner-Trick zurückgreifen: das Laub. Einfach auf die Blumenzwiebeln gelegt, ist es der perfekte Bodenschutz.

Für Balkon-Gärtner gilt: frostharte Töpfe verwenden. Am besten habe sie unten ein Loch, damit das Wasser herauslaufen kann und im Winter nicht im Topf gefriert.

Die richtige Lagerung

Natürlich kann man Blumenzwiebeln jährlich neu kaufen oder einfach im Beet lassen. Doch das ist meist nicht besonders nachhaltig oder kann der Blüte im Folgejahr schaden. Deswegen empfehlen wir, die Blumenzwiebeln nach ihrer Blüte auszugraben und zu lagern.

Schritt 1: Ausgraben.

Grabe Sie die Blumenzwiebeln aus der Erde aus und entfernen Sie Erde oder andere grobe Verschmutzungen. Waschen Sie anschließend alle weiteren Verschmutzungen ab und überprüfen Sie die jeweiligen Zwiebeln nach Krankheiten. Sie sollten nur gesunde Zwiebeln aufbewahren und vermeiden, dass die Krankheiten sich auf andere Zwiebeln überträgt.

Blumenzwiebeln richtig lagern So lagern Ihre Blumenzwiebeln bis zur nächsten Pflanzung am besten! Bild: carola68/pixabay.com Carola68

Schritt 2: Lagerung.

Trockenen Sie die Blumenzwiebeln vor der Lagerung gut ab. Sie sollten so trocken wie möglich gehalten werden, um Fäulnis zu vermeiden. Zudem ist eine kühle Lagerung zu empfehlen und ein luftdurchlässigen und dunklen Raum. Häufig bietet sich ein Keller gut als Lagerungsort an.

Achtung: Giftig! Viele Blumenzwiebeln sind nicht nur ungenießbar, sondern auch giftig! Halten Sie deswegen besonders Kinder und Kleintiere von den Zwiebeln fern.

Die richtigen Blumen finden

Es stellt sich jetzt nur noch die Frage, welche Blumen man eigentlich im nächsten Frühjahr im Garten stehen haben möchte. Wir haben Ihnen mal eine Auswahl zusammengetragen, bei der ganz bestimmt was dabei ist!

Klassische Blumenzwiebeln:

Tulpen

Krokusse

Dahlien

Freesien

Narzisse

Amaryllis

Hyazinthen