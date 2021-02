Blumenzwiebeln setzen: Mit diesen Tipps und Tricks ganz einfach zum Blumenmeer

Jetzt Garten-Newsletter abonnieren

Mit dem Beginn der neuen Gartensaison startet auch wieder die Blumenzweibel-Zeit. Wie die meisten Hobbygärtner wissen, werden Frühblüher wie Narzissen, Hyazinthen und Primeln noch in den letzten warmen Herbsttagen schon für das Frühjahr gepflanzt. Somit hat man schon jetzt zum Frühlingsanfang ein Blumenmeer im eigenen Garten. Sommerblüher sind weniger kälteresistent und würden den Winter im Beet nicht überstehen. Daher haben Sie erst nach den Frühjahrsblühern ihren Auftritt.

Doch auch innerhalb der Sommerblüher-Familie gibt es einiges zu beachten. Nicht jede Blumenart lässt sich zur gleichen Pflanzzeit pflanzen. Wobei die Lilien zu den robusteren Sommerblühern gehören und schon direkt ab März eingepflanzt werden können, mögen es Freesien oder Anemonen lieber wärmer. Hier bietet es sich an bis nach den Eisheiligen im Mai zu warten.

Blumenzwiebeln in die Erde setzten

Bevor Sie mit den Pflanzarbeiten beginnen, sollten Sie ein wenig Zeit in die Planung stecken. Das hat nicht nur ästhetische Gründe, wenn Sie mit der Mischung und Platzierung der Blumen in Ihrem Garten spielen. Manche Blumenarten vertragen sich nicht so gut im Beet. Sie rauben sich gegenseitig die Nährstoffe oder hemmen sich in ihrer Vermehrung.