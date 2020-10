Blumensträuße aus Trockenblumen: den neusten Trend ganze einfach Selbermachen

Kostenfreie Garten-App

Jetzt installieren

Tipps für Garten & Balkon lesen!

Der Trend aus den 80er und 90er ist wieder zurück! Trockenblumen sind 2020 wieder zum Hingucker im eigenen Zuhause geworden. Viele kennen die Blumenarrangements noch aus den Häusern der Eltern oder Großeltern. Doch, die Trockenblumen müssen nicht immer altmodisch sein. Es gibt zahlreiche Variationen, von modern, romantisch, bis hin zu verspielt - jeder kann seiner Kreativität freien Lauf lassen.

Zudem sind Trockenblumen nachhaltig und kostengünstig. Wer sich die richtigen Blumen aussucht, kann mehrere Monate oder sogar Jahre an ihnen Freude finden.

Blumen selber trocknen

Es gibt zahlreiche Onlineshops, bei denen man für viel Geld Trockenblumen oder schon zusammengestellte Sträuße bestellen kann. Das ist aber gar nicht nötig. Denn Blumen selber trocken ist viel leichter als so manch einer denkt.

Je nach Blumensorte dauert es höchstens ein paar Wochen bis man anfangen kann seinen eigenen Strauß zu binden. Entscheidet man sich für Blumen, die einen weichen Stiel haben, dauert das Trocknen sogar nur ein paar Tage.

Entfernen Sie das untere Drittel Ihrer Schnittblumen von Blätter und Dornen. Die Farbe macht den Blumenstrauß am Ende zum echten Hingucker, deswegen sollten Sie in der Vorbereitung auch alles dafür tun die Farbe zu erhalten. Unser Tipp: stellen Sie die Blumen vor dem Trocknen nochmal zwei bis drei Stunden in Wasser und setzten Sie die Blumen während des Trocknens nicht allzu viel Licht aus.

Blumen zum Trocknen aufhängen Hängen Sie die Blumen zum Trocknen einfach umgedreht auf! Bild: Anne-Nygard/unsplash.com Anne Nygard

Sortieren Sie die Blumen nach Sorten und binden Sie kleine Blumen mit einem Faden zu Sträußen. Größere Blumen trocknen am besten alleine. Binden Sie die einzelnen Blumen und Sträuße anschließend umgedreht an einen Bindfaden fest. Hängen Sie das Ganze dann an einem trockenen und warmen Ort zum Trocknen auf.

Den Blumenstrauß binden

Blumen Trocknen Es gibt eine riesige Auswahl an Trockenblumen für Ihren Blumenstrauß. Bild: Katsia-Jazwinska/unsplash.com Katsia Jazwinska

Beim Zusammenstellen kann man der eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Es gibt keine Regeln, an die man sich halten muss. Verwenden Sie einfach die Blumen, die Sie persönlich schön finden.

Für diejenigen, die noch keine Idee haben, welche Blumen sie wie zusammen binden wollen, haben wir trotzdem ein paar Tipps, wie Sie Schritt für Schritt einen Strauß gestalten.

Schritt 1:

Als Erstes sollten Sie sich ein Farbschema überlegen, anhand dessen Sie die Blumen und Pflanzen aussuchen. Man kann sich hier eine einzige Farbe aussuchen und den Rest relativ neutral lassen. Man kann aber auch verschiedene Farben aus einer Farbfamilie nehmen oder einfach einen kunterbunten Strauß gestalten.

Es ist auch immer schön, verschiedenen Größen und Strukturen in einem Strauß zu verarbeiten.

Schritt 2:

Nachdem Sie ein Farbschema ausgewählt haben, suchen Sie sich Blumen und Pflanzen aus, die die Basis des Straußes schaffen. Hierzu eignen sich gut Gräser, wie

Pampasgras

Federgras

Weizengras