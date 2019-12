Amaryllis: exotische Blüten zur Weihnachtszeit

Zu den schönsten im Winter blühenden Zimmerpflanzen gehören die Rittersterne, meist unter dem Namen Amaryllis bekannt, die ab Dezember bereits eingetopft in den Gärtnereien angeboten werden und mit ihren trompetenförmigen Blüten eine beliebte Dekoration zur Weihnachtszeit sind.

Amaryllis im Topf - Blütezeit im Dezember

Da die Zwiebeln empfindlich gegenüber Staunässe sind, hat es sich bewährt, die Töpfe auf einen kleinen Untersetzer zu stellen, und nur von unten zu gießen, so dass die Wurzeln nur so viel Wasser ziehen, wie nötig. Überschüssiges Wasser kann entfernt werden. Bei der Verwendung von Übertöpfen muss man daher mehr aufpassen, nicht zu viel zu gießen und möglichst nicht auf die Zwiebel. Der Standort sollte hell, aber ohne direkte Sonneneinstrahlung sein. Während der Blütezeit werden auch Standorte mit weniger Licht vertragen. Damit die Blüten möglichst lange erhalten bleiben, sind Zimmertemperaturen um die 20 Grad optimal. Düngergaben sind nicht erforderlich, da während der Wachstumsphase regelmäßig gedüngt wird.

Amaryllis-Zwiebeln kaufen

Neben den bereits eingetopften Amaryllis kann man die Zwiebeln preisgünstiger lose kaufen und sie von Oktober bis Dezember selber einpflanzen. Hier ist vor allem zu beachten, dass der Topf nicht zu groß gewählt wird und ca. 1 bis 2 cm um die Zwiebel Platz für das Substrat bleibt. Die Zwiebel sollte zwei Drittel mit Erde bedeckt sein, so dass das obere Drittel noch zu sehen ist. Nach dem Einpflanzen wird leicht angegossen und der Topf zum Treiben bei ca. 20 Grad aufgestellt. Es wird erst regelmäßig gegossen, wenn die Blütenknospe als Neuaustrieb zu erkennen ist. Die ersten Blüten zeigen sich ca. sechs bis acht Wochen nach dem Pflanzen.

Die Schneekönigin der Blumen: Christrosen trotzen dem Winter

Wachstumsphase - Pflege nach der Blütezeit

Nachdem die Blüten verwelkt sind, schneidet man die Stängel ab. Meistens ist im Februar/März die Blütezeit beendet und es beginnt die Wachstumsphase der Amaryllis. Bei regelmäßigem Gießen bilden sich nun die Blätter und die Pflanze kann aller 14 Tage mit etwas Flüssigdünger gedüngt werden. Da die Zwiebel jetzt ihre Nährstoffreserven für die neue Blütezeit anlegt, ist das Düngen sehr wichtig und sollte nicht vergessen werden. Sobald keine Fröste mehr zu erwarten sind bzw. nach den Eisheiligen, darf die Amaryllis auch nach draußen in den Garten oder auf den Balkon. Vermeiden sollte man nur zu starke Sonneneinstrahlung, damit die Blätter nicht verbrennen. Die Wachstumsphase der Amaryllis dauert bis ca. Anfang August.

Ruhephase der Amaryllis - Gießen einstellen

Im August beginnt die Ruhephase der Amaryllis, es wird kaum noch gegossen und das Düngen der Zwiebelpflanze muss eingestellt werden. Wie in der Heimat der subtropischen Pflanze, setzt nun die Trockenperiode ein, die Blätter werden welk und können abgeschnitten werden. Die Zwiebel wird in der Ruhephase trocken und möglichst kühl und dunkel bei Temperaturen um die 15 Grad gestellt. Ab November kann die Amaryllis in neue Erde eingetopft werden. Sie wird nur leicht angegossen und wieder an einen warmen und hellen Ort gebracht. Die Treiberei der Amaryllis beginnt von neuem und in einigen Wochen erscheint die neue Blüte.

Dekoringe mit Tannengrün und Trockenblumen: Weihnachtsdeko mal anders

Sigrun Hannemann vom Bergblumengarten mit dem Fokus auf naturnahes Gärtnern. Frau Hannemann ist Gartenbloggerin und schreibt auf ihrem Blog und im Hortus-Netzwerk.de über ökologisches und insektenfreundliches Gärtnern. Für den Naturgartenverein e.V. testet sie Gärten zum Verleih der deutschen Plakette "Natur im Garten".