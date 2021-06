Vom Supermarkt-Kräutertopf zu neuen Pflanzen: 10 Kräuter, die im Wasserglas gezogen werden können

Frische Kräuter sind in den meisten Küchen das A und O zum Verfeinern einer Vielzahl von Gerichten. Gerade im Supermarkt lassen sich viele Menschen von den frischen und knackigen Kräutertöpfen verführen, doch nach wenigen Tagen im eigenen Heim lassen die Kräuter oft die Blätter hängen.

Um der Kurzlebigkeit der Kräuter entgegenzuwirken, kann man mit ein paar einfachen Maßnahmen neue Pflanzen aus den Supermarkt-Kräutern heranziehen und kultivieren. Man benötigt dazu lediglich ein Wasserglas.

Reste von Kräutern aus dem Supermarkt: 10 Pflanzen, die Sie im Wasserglas ziehen können

Dafür schneidet man zuerst den Stiel an und entfernt alle Blätter am Stielende. Im Anschluss werden die Stiele der Kräuter in ein Wasserglas gestellt und an einem hellen Platz beispielsweise am Fenster platziert. Mit etwas Geduld bilden sich nach zwei Wochen am Stielende Wurzeln, die in einem Topf mit Erde gepflanzt werden können.

Basilikum: Diese Pflanze kann leicht aus Stecklingen im Wasserglas gezogen werden. Wichtig ist bei Basilikum ein heller Standort und die nährstoffreiche, durchlässige Erde. Dennoch sollte die volle Mittagssonne vermieden werden. Lesen Sie auch : Basilikum pflegen: So bleibt das Küchenkraut lange frisch und haltbar.

Diese Pflanze kann leicht aus Stecklingen im Wasserglas gezogen werden. Wichtig ist bei Basilikum ein heller Standort und die nährstoffreiche, durchlässige Erde. Dennoch sollte die volle Mittagssonne vermieden werden. : Basilikum pflegen: So bleibt das Küchenkraut lange frisch und haltbar. Koriander: Koriander kann ebenfalls aus Stecklingen im Wasserglas herangezogen werden. Diese Pflanze bevorzugt einen hellen, aber nicht sonnigen Standort und durchlässige, frische und eher nährstoffreiche Erde. Auch die Vermehrung über Samen ist sehr unkompliziert.

Koriander kann ebenfalls aus Stecklingen im Wasserglas herangezogen werden. Diese Pflanze bevorzugt einen hellen, aber nicht sonnigen Standort und durchlässige, frische und eher nährstoffreiche Erde. Auch die Vermehrung über Samen ist sehr unkompliziert. Pfefferminze: Sehr leichte Wurzeln treibt die wachstumsstarke Pfefferminze. Besonders an halbschattigen bis sonnigen Standorten in lockerem, durchlässigem Substrat fühlt sich Pfefferminze wohl.

Diese Kräuter brauchen besonders viel Sonne

Rosmarin : Leicht aus Stecklingen kann man auch Rosmarin ziehen. Wichtig ist dafür ein sonniger Standort. Das Substrat sollte eher nährstoffarm, trocken sein und durchlässig sein.

Thymian: Das Substrat sollte bei Thymian trocken und sandig sein. Zudem mag Thymian einen sehr sonnigen Standort. Lesen Sie auch : Ein Kräuterbeet wie im Bauerngarten: Tipps & Tricks von der Gartenexpertin.

Das Substrat sollte bei Thymian trocken und sandig sein. Zudem mag Thymian einen sehr sonnigen Standort. : Ein Kräuterbeet wie im Bauerngarten: Tipps & Tricks von der Gartenexpertin. Estragon: In normaler, durchlässiger Erde wächst Estragon, besonders in voller Sonne.

<%TPL linktext="Buchtipp: Faszination Kräuter jetzt auf Amazon ansehen" linkurl="https://www.amazon.de/Faszination-Kr%C3%A4uter-wichtigsten-Heilpflanzen-heimischen/dp/3949012001?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=14C9KWO47YU6S&dchild=1&keywords=kr%C3%A4uter+pflanzen&qid=1623421177&sprefix=kr%C3%A4uter+%2Caps%2C187&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyNkpIRUhTNUkxQVVXJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzk3NDUzMTdaWDFZQ1ZFVzBJQyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMDA1Mjk1MzlGUFFGRE0xWjc3NiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU%3D&linkCode=ll1&tag=infradeaktuen-21&linkId=4555184d28798f01dae84d83b2498a40&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl" template="affiliate.tpl" block="ohnebild" %>

Dill : Auch bei Dill sollte der Boden nährstoffreich und gut durchlässig sein. Dafür muss Dill gleichmäßig befeuchtet werden. Mit einem sonnigen bis halbschattigen Standort ist diese Pflanze zufrieden.

: Auch bei Majoran: Diese Pflanze benötigt eher nährstoffarme, durchlässige Erde und einen sonnigen Standort. Lesen Sie auch: Mehr als ein Gewürz - diese heilende Wirkung hat Majoran.

Diese Pflanze benötigt eher nährstoffarme, durchlässige Erde und einen sonnigen Standort. Mehr als ein Gewürz - diese heilende Wirkung hat Majoran. Salbei : Salbei ist ein wahrer Sonnenanbeter und benötigt eher nährstoffarmes und durchlässiges Substrat.

: Salbei ist ein wahrer Sonnenanbeter und benötigt eher nährstoffarmes und durchlässiges Substrat. Oregano: Oregano braucht einen sonnigen Standort und durchlässiges Substrat. Lesen Sie auch: Kresse anbauen: der kleine Garten auf der Fensterbank.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegenzulassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.