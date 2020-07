Naturbalkon: Artenvielfalt durch Wildpflanzen und Nutzpflanzen erhöhen

Gefäße für den Wildpflanzenbalkon

Bei der Auswahl der Pflanzgefäße lohnt es sich, auch mal kreativ zu sein und ungewöhnliche Pflanzgefäße ausfindig zu machen. Das spart Geld und sieht meist originell aus. So eignen sich Jutesäcke, die um einen hässlichen Kunststoff-Blumentopf gehüllt werden, mit Bambus verkleidete Maurerkübel, aufgeschnittene Tetrapacks, ausrangierte Kochtöpfe und alte Zinkbehäter. Ein Besuch auf dem Flohmarkt lohnt sich dafür immer. Ganz einfach und preiswert kann man Gemüse direkt in gekaufter Erdsäcke pflanzen, in die man kleine Löcher schneidet. Bei Gemüse und Beerensträuchern empfiehlt es sich immer, größere Gefäße auszuwählen, die dann auch mehr Wasser speichern können und den Wurzeln mehr Raum bieten. Wildstauden sind genügsamer und kommen besonders, einzeln in Tontöpfe gepflanzt, zur Geltung.

Es lohnt sich, den Balkon auch vertikal zu bepflanzen und jeden Quadratmeter auszunutzen. In Hängekörben muss man nicht immer nur Blumen pflanzen. Auch Kapuzinerkresse oder Hängeerdbeeren geben in luftiger Höhe ein gutes Bild ab. Bei der Verwendung von Kunststoffgefäßen ist zu beachten, dass das Gefäß auf der Unterseite mit PP (Polypropylen) gekennzeichnet ist. Dieses Material ist unbedenklich, da weichmacherfrei, robust und witterungsbeständig. In den beliebten preiswerten Mörtelkübeln sollte man besser kein Obst oder Gemüse pflanzen, das man essen möchte, da hier viele gesundheitsbedenkliche Weichmacher enthalten sind.

Auswahl der richtigen Erde

Bei der Auswahl der richtigen Erde muss man zwischen Gefäßen für Wildblumen und Gefäßen für Gemüse, Kräuter und Beeren unterscheiden. Gemeinsam ist allen, dass das Substrat unbedingt torffrei sein sollte. Die preiswerten konventionellen Blumenerden sind ungeeignet und erhalten große Mengen an Torf und sollten aufgrund der Zerstörung von Naturlebensräumen, nicht gekauft werden. Für den Anbau von Gemüse gibt es inzwischen ein größeres Angebot an biologischer torffreier Erde, die vollständig auf Basis nachwachsender Rohstoffe zusammengemischt wird. Die Feuchtigkeit wird in diesen Substraten durch Anreicherung eines hohen Anteils an Ton und Perlite gespeichert. Zur Herstellung der Erden werden überwiegend Grünkompost, Kokosfaser, Rinden-Dauerhumus und Holzfasern verwendet. Organischer Dünger ist für einen guten Start bereits enthalten. Zur Pflanzung von Wildstauden muss man die Bedingungen der einzelnen Pflanzen berücksichtigen. Hier bietet es sich an, die Substrate selber zu mischen. Handelt es sich um eine sukkulente Pflanze, kann die Erde beispielsweise mit Sand und Kies abgemagert werden. Wichtig ist, dass der Wasserabzug im Topf gewährleistet ist und es nicht zur Staunässe kommt. Eine gute Mischung, die von Wildpflanzengärtnern empfohlen wird, besteht aus je 1/3 unkrautfreier Kompost oder torffreie Pflanzerde, Sand und Blähton oder Lava.

Sigrun Hannemann vom Bergblumengarten mit dem Fokus auf naturnahes Gärtnern. Frau Hannemann ist Gartenbloggerin und schreibt auf ihrem Blog und im Hortus-Netzwerk.de über ökologisches und insektenfreundliches Gärtnern. Für den Naturgartenverein e.V. testet sie Gärten zum Verleih der deutschen Plakette ‚Natur im Garten‘.