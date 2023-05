Kräutertöpfe pflegen: Tipps zur richtigen Pflege von Küchen- und Balkonkräutern für längere Haltbarkeit

Vor allem Kräuter wie Schnittlauch, Petersilie oder Basilikum werden in vielen Supermärkten verkauft und für den schnellen Verzehr entsprechend gezüchtet. Die Massenwaren werden in Treibhäusern unter perfekten Bedingungen möglichst schnell gezogen, weshalb sie nicht gerade robust sind. Trotzdem kannst du es schaffen, die Kräuter lange zu halten.

Pflanzen schnellstmöglich teilen

Wenn du möglichst lange etwas von ihnen haben möchtest, solltest du die Pflanzen schnellstmöglich nach dem Kauf teilen. Lege dazu die einzelnen Wurzelstränge frei und pflanze sie bündelweise in neue Töpfe ein. Dazu gibt es Spezialerde für Kräuter, doch auch ein nährstoffarmes Substrat reicht aus. Pro Kräutertopf kannst du zwischen drei und vier neue Pflanzen gewinnen. Durch den größeren Platz bekommen die Kräuter mehr Nährstoffe und Licht.

Zudem ist es wichtig, dass du sie ausreichend gießt. Dabei kommt es auf die Menge an: Wenn du zu viel Wasser gibst, bildet sich an den Ansätzen der Stile schnell Schimmel und die Kräuter gehen ein. Du kannst dich am Kräutertopfvolumen orientieren: Die Wassermenge sollte etwa 10 Prozent des Gesamtvolumens des Topfes ausmachen. Ein Kräutertopf hat in der Regel einen Inhalt von einem Liter, du gießt ihn also mit einer Wassermenge von 100 Milliliter. Bei Schnittlauch sollten es etwa 50 Milliliter mehr Wasser sein und Basilikum kannst du sogar mehrfach am Tag gießen.

Das sind die beliebtesten Küchenkräuter:

Petersilie sollte immer schön feucht gehalten werden, ohne dass Staunässe entsteht. Gieße sie bereits morgens.

sollte immer schön feucht gehalten werden, ohne dass Staunässe entsteht. Gieße sie bereits morgens. Basilikum braucht mindestens sechs Stunden Sonne pro Tag.

braucht mindestens sechs Stunden Sonne pro Tag. Thymian mag einen immer feuchten und lockeren Boden. Vor allem kieshaltige und sandige Erde eignen sich gut.

mag einen immer feuchten und lockeren Boden. Vor allem kieshaltige und sandige Erde eignen sich gut. Oregano hat es gerne trocken. Lasse den Boden komplett abtrocknen, bevor neu gegossen wird.

hat es gerne trocken. Lasse den Boden komplett abtrocknen, bevor neu gegossen wird. Minze wuchert schnell auf andere Pflanzen über, weshalb sie alleine eingepflanzt werden sollte.

wuchert schnell auf andere Pflanzen über, weshalb sie alleine eingepflanzt werden sollte. Rosmarin reagiert sehr empfindlich auf Feuchtigkeit. Erst, wenn der Boden trocken ist, sollte gegossen werden.

Auf den richtigen Standort achten

Genauso wichtig ist der richtige Standort. Kräuter fühlen sich rund um 20 Grad besonders wohl. Achte darauf, dass die Kräuter nicht im prallen Sonnenlicht stehen. Hell sollte es sein, jedoch ohne direkte Sonneneinstrahlung. Ansonsten können die Pflanzen sogar einen Sonnenbrand bekommen. Die Blätter verfärben sich gelblich, werden trocken und fühlen sich zäh an.

Eine alternative Möglichkeit ist es, die Kräuter gleich selbst zu züchten. Statt sie im Supermarkt zu kaufen, besorgst du dir Saatgut oder Stecklinge. Beide Varianten kannst du optimal auf der Fensterbank ziehen und anschließend auf den Balkon stellen. Die Pflanzen sind zudem an eine robustere Umgebung gewöhnt.

Wichtig ist die richtige Ernte der Kräuter: Wenn du die Kräuter erntest, solltest du jeden einen Trieb komplett abschneiden, statt nur einzelne Blätter zu entnehmen. Der Vorteil ist, dass die Pflanzen dadurch vitaler sind und leichter neu austreiben können.

Küchenkräuter überwintern

Im Vergleich zu Kräutern, die in ein Beet gepflanzt wurden, sind die Kräuter auf dem Balkon der Kälte stark ausgesetzt. Die Wurzeln sind sehr empfindlich und sollten im Winter geschützt werden. Die Kästen auf dem Balkon frieren relativ schnell durch, was du verhindern kannst, indem der Kasten in einen zweiten größeren Kasten gestellt wird.

Den Zwischenraum dichtest du mit Laub, Stroh oder Rindenmulch aus. Größere Kübel kannst du mit Schilfrohr oder Matten aus Kokos umwickeln und auf Holz- oder Styroporplatten stellen. Alternativ kannst du die Erde mit einer Schicht aus Laubkompost abdecken. So überwintern deine Kräuter auch im Freien, ohne Schaden zu nehmen.

Da die Kräuter nur im Sommer wachsen, solltest du im Winter darauf verzichten, sie zurückzuschneiden. Im Sommer regst du dadurch hingegen zusätzlich das Wachstum an, ernte also gerne regelmäßig und verfeinere damit deine Speisen.

Fazit: Je besser die Pflege, desto länger halten die Kräuter

Teile die Kräuter gleich nach dem Kauf, stelle sie nicht in die pralle Sonne und achte auf die richtige Menge an Wasser. Wenn du gleich zu Beginn viel Pflege in die Kräuter investierst, steigerst du damit die Chance, dass sie lange Zeit überleben. Theoretisch kannst du auch immer wieder Ableger der Pflanzen neu einsetzen und müsstest keine neuen Kräuter mehr kaufen und kannst dir damit sogar einen eigenen Kräutergarten anlegen. So wirst du lange und viel Freude an deinen Pflanzen haben.

