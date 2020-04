Günstig und modern auf dem Balkon: 5 Gestaltungstipps für den kleinen Geldbeutel

Minigartenteich

Den Sommer am Wasser genießen - das wäre schön! Doch leider heißt es erstmal zu Hause bleiben. Deshalb lohnt sich ein Minigartenteich für den Balkon. Ein großer Kübel oder eine Wanne, Kies und Steine ein paar Teichtöpfe und Wasserpflanzen machen den Balkon zu einer richtigen Oase.

So geht's:

Den Kübel am Boden mit einer Schicht Kies befüllen und dann eine schicht Steine darüber. Besonders schön wirken weiße oder farbige Steine.

Nun auch die Teichtöpfe mit Steinen befüllen und die Teichpflanzen einsetzen. Um die Teichpflanzen zu fixieren, nochmal eine Schicht mit Steinen auffüllen.

Die Teichpflanzen im Kübel verteilen und diesen dann mit Wasser befüllen.

Das besondere extra verleiht man dem Minigartenteich noch mit ein paar Schwimmkerzen. Das ist vor allem abends richtig gemütlich!

Upcycling: Blumentöpfe

Auch Blumentöpfe können schnell ins Geld gehen. Dabei kann man auch hier ganz einfach bereits vorhande Materialien upcyclen. So lassen sich Blumentöpfe auch aus Konservendosen, Gieß- und Teekannen, Schüsseln und Tassen, Schuhen oder Gummistiefeln, Backformen, Plastikflaschen, Saftkartons oder Autoreifen basteln. Überlegen Sie mal welche Materialien Sie bereits zu Hause haben um einen Blumentopf zu schaffen. Auch hier sind der Kreativität wieder keine Grenzen gesetzt und man kann sich mit Farbe und Kleber richtig austoben. Ideal auch als Beschäftigung für die Kinder.

Windlicht aus Weinflaschen und Einmachgläsern

Jetzt wird's romantisch! Denn so richtig gemütlich wird ein Abend auf dem Balkon erst mit der richtigen Beleuchtung. Und auch hier lässt sich jede Menge Geld sparen. So kann man zum Beispiel ganz einfach Windlichter aus Einmachgläsern basteln. Besonders schön wird es, wenn die Windlichter verschiedene Größen haben. Also bevor es das nächste Mal zum Altglascontainer geht, einfach mal schauen aus welchen Gläsern sich vielleicht ein Windlicht machen lässt.

Auch hier kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen, die Gläser bemalen oder mit Blüten oder Muscheln bekleben, mit Bändern umwickeln oder sie mit der Serviettentechnik verschönern.



Auch alte Weinflaschen können ganz einfach in Szene gesetzt werden. Dafür benötigt man einen Glasschneider, den es schon für wenige Euro zu kaufen gibt. Bevor man mit dem Windlicht-DIY beginnt entfernt man die Etiketten auf der Fasche. Am besten funktioniert das wenn die Flaschen etwa eine Stunde in kaltes Wasser gelegt, werden. Die Etiketten lösen sich dann fast von allein ab.

So geht's: