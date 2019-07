Franken vor 47 Minuten

Gartentipps

Grüne Oase auf dem Balkon: Welche Pflanzen nicht erlaubt sind

Bei den aktuellen Temperaturen zieht es und wieder häufiger auf unsere Balkone. Doch sind die Pflanzen, die in Ihren Kästen wachsen, überhaupt erlaubt? Was Sie als Mieter bei der Balkonbepflanzung beachten sollten, erfahren Sie in diesem Artikel.