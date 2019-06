Röttenbach vor 20 Stunden

Gartentipps

Feuerbohnen auf dem Balkon: Der essbare und blühende Sichtschutz

Balkons und Terrassen liegen zwar oft sonnig, aber die Aussicht in die Umgebung ist nicht immer so wie man sie sich wünscht. Gerade in Neubaugebieten oder im städtischen Raum fehlt meist der grüne Sichtschutz. Warum Feuerbohnen die perfekte Lösung für dieses Problem sind, erfahren Sie in diesem Artikel.