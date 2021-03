Ab ins Beet

Es summt und brummt, es blüht und gedeiht: Der Garten gilt als Quell der Freude, er dient der Erholung sowie dem Anbau von Obst und Gemüse. So ganz ohne Arbeit kommt kein Gärtner aus, jeder Monat hält kleine oder größere Pflegemaßnahmen bereit. Der Größe des Paradieses vor der Haustür entsprechend, verbringt er mehr oder weniger Stunden in seinem Kleinod. Je nach Wetterlage gilt es, die Auspflanzung ins Freie zu beachten, die Eisheiligen im Mai gelten als Kältebrücke. Eines ist klar: Sprießen ohne zu spritzen lautet die Devise, die Insekten das Leben leichter macht, und wenn es heiß ist, sollte entsprechend gegossen werden. Hier ein Überblick über Tätigkeiten im Jahreskreislauf.

Januar: Wer will, kann an frostfreien Tagen harte Gehölze schneiden, dazu zählen Haselnuss, Holunder, Schlehe oder Weide.

Februar: Die beste Zeit, Pflanzen in kleinen Zimmergewächshäusern vorzuziehen, die dann nach den Eisheiligen ins Beet kommen. Gut geeignet sind Sommerblumen, Kräuter und Gemüse wie Paprika oder Chili. Zum Anpflanzen braucht der Gärtner frische Anzuchterde und einen sonnigen, warmen Platz auf der Fensterbank.

März: Sobald der Boden frostfrei ist, können Stauden gepflanzt werden. Tomatenkerne können Ende März im Zimmer gesät werden, Karotten, Lauch, Radieschen oder Rettich gedeihen im Freiland.

April: Jetzt lässt sich der Garten am besten neu gestalten und es ist die beste Zeit, immergrüne und empfindliche Pflanzen umzusetzen. Auch das Vertikutieren des Rasens steht an, wichtig ist nur, dass der Rasen trocken ist. Einmal längs, einmal quer, so erhalten die Gräser Luft und Platz. Düngen und häufiges Mähen sorgen für eine schnelle Schließung der Lücken. Im April ist auch die beste Zeit, den Obstbäumen Dünger in Form von Kompost zu gönnen.

Mai: Jetzt dürfen wärmeliebende Pflanzen in den Garten und Obstbäume gepflanzt werden. Porree und Rosenkohl für die Winterernte zum Beispiel oder Stangen- und Buschbohnen sowie vorgezogene Auberginen. Fuchsien oder der mediterrane Zitronenbaum und Oleander können ins Freie, die Knollen von prächtigen Dahlien und Gladiolen werden in die Blumenbeete eingesetzt. Jetzt ist auch die beste Zeit, Gewächse wie Pfingstrosen abzustützen und eine Mulchschicht aus Rindenstücken, Holzhäckseln und Grasschnitt auf Zierhecken und Staudenbeete zu bringen.

Juni: Unkraut jäten, schneiden, düngen und ernten, so lässt sich der Juni zusammenfassen. Besonders die Baumscheiben (50 bis 100 Zentimeter rund um den Baumstamm) sollten von Unkraut frei gehalten und die Bäume bei Trockenheit gut gewässert werden. Ein Apfelbaum sollte bei warmer Witterung rund 40 Liter Wasser pro Woche erhalten. Rosmarin darf nach der Blüte gestutzt, Salatgurken ausgedünnt, Buschbohnen und vorgezogener Lauch angesät, Erdbeeren, Johanniskraut und Holunderblüten geerntet werden.

Juli: Kräuter, Frühkartoffeln und Zwiebeln ernten sowie Möhren für den Herbst ansäen steht auf dem Programm. Bei Gurken und Zucchini erhöht regelmäßiges Ernten - am besten jeden dritten oder vierten Tag - den Ertrag.

August: Zeit, den Boden aufzuhacken, das lockert ihn und macht den Unkräutern das Wachstum schwer. Das Entfernen von Tomatenblüten hilft, die Ausbildung der bereits vorhandenen Tomaten zu fördern. Ansonsten heißt es wieder: gießen und düngen. Arbeiten wie Buchsbaum stutzen und neue Erdbeeren anpflanzen sind ebenfalls angesagt.

September: Wenn die Kälte jetzt schon hochkriecht, freuen sich wärmeliebende Pflanzen wie Auberginen, Gurken, Paprika oder Tomaten über einen Schutz aus Holz mit Folie oder Vlies. In einem kleinen Gartenhäuschen reicht es aus, über Nacht eine Kerze brennen zu lassen. Bis Mitte September freut sich Feldsalat über eine Aussaat, Zwiebeln von Frühlingsblumen wie Tulpen oder Narzissen werden am besten jetzt gesetzt. Wer im Frühjahr bequem ernten will, legt jetzt ein Hochbeet an.

Oktober: Winterharte Stauden, darunter viele Obstgehölze, Sträucher, Hecken und Bäume sowie Rosen können jetzt noch gepflanzt werden. Bis Ende diesen und des nächsten Monats können noch Zwiebeln von Frühlingsblumen in die Erde kommen.

November: Chinakohl, Meerrettich, Porree, Spinat, Rosenkohl und Rote Bete können jetzt noch geerntet werden. Dahlien und Gladiolen nimmt der Gärtner zum Überwintern aus dem Boden und lagert sie an einem kühlen und trockenen Ort in Kisten mit trockenem Sand. Unbedingt Wasserhähne und Armaturen leeren, damit sie nicht einfrieren.

Dezember: Sind alle Pflanzen draußen vor der Kälte geschützt, kann sich der Gärtner zurücklehnen.

Anja Vorndran/GartenRatgeber