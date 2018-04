Zwischen Zypressen und Zucchini

Ganz gleich ob Haus- oder Kleingarten: Die grüne Oase ist für viele nicht nur Obstgarten und Gemüsebeet, sondern auch Ort der Erholung und Entspannung.

Wer sich echtes Urlaubsflair nach Hause holen möchte, kann sich bei der Gartenplanung in diesem Jahr an den sonnenverwöhnten Gärten des Mittelmeerraums orientieren. Mediterrane Gärten mit duftenden Kräutern und wärmeliebendem Obst und Gemüse bringen ein Stück Dolce Vita nach Hause.

Eine Bereicherung für alle Sinne stellt dabei ein mediterraner Kräutergarten dar: Thymian, Salbei, Rosmarin und Oregano sorgen für würzig-frischen Duft in Beet und Küche. Besonders wohl fühlen sie sich in einem mit Naturstein eingefassten Hochbeet. Frostempfindliche Kandidaten wie Rosmarin oder Basilikum einfach im Topf pflanzen - dann können sie bei Minusgraden ins Haus geholt werden.



Zitrusfrüchte in Kübeln

Typische Südpflanzen wie Olivenbäume oder Mittelmeerzypressen sind wegen ihrer Frostempfindlichkeit für heimische Gärten weniger empfehlenswert. Es gibt aber würdigen Ersatz: Die Weidenblättrige Birne etwa zeigt ganz ähnliches Laub wie ein Olivenbaum - und ihre kleinen Früchte sind zum Einkochen gut geeignet. Virginischer Raketen-Wachholder dagegen erinnert mit seinem schmalen, hohen Wuchs an die typischen Zypressen.

Andere Klassiker wie Zitrusfrüchte, Oleander oder Schönmalven gedeihen auch in Kübeln prächtig und können so den Winter geschützt verbringen - vorausgesetzt es ist ausreichend Platz in einem hellen Gartenhäuschen oder Keller vorhanden. An vollsonnigen und geschützten Standorten, am besten direkt vor einer Hauswand, wachsen selbst in Deutschland Pfirsiche, Feigen oder Kiwis. Tomaten, Artischocken und Auberginen gedeihen in der Regel ohnehin problemlos und bringen den Geschmack des Südens aus dem Garten direkt in die Küche. BDG