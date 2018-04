Rosen pflegeleichter als ihr Ruf

Eine üppig blühende, duftende Rose ist für viele der Inbegriff von Gartenschönheit. Dennoch trauen sich viele Hobbygärtner nicht an die Königin der Blumen heran. Ganz zu Unrecht, sagt Thorsten König, Rosenzüchter aus Herdecke. "Wer ein paar Tricks befolgt, hat auch Erfolg mit Rosen."

Noch immer hängt Rosen das Image an, besonders anspruchsvoll zu sein. Das kommt unter anderem daher, dass Rosen als so genannte Starkzehrer einen großen Hunger auf Nährstoffe haben. Wenn sie nicht ausreichend und ausgewogen gedüngt werden, am besten mit organischem Dünger wie Hornspänen, können sie auch nicht gedeihen. Wenn gegossen wird, dann sollte es so viel sein, dass das Wasser bis zu den Wurzeln in den unteren Erdschichten vordringt.



Sonniger und luftiger Standort

An den Standort stellt eine Rose ebenfalls Ansprüche. In einer dunklen Terrassenecke wird sie nicht gedeihen.

Sie braucht einen luftigen Standort, an dem auch mal der Wind weht und auf den mindestens vier Stunden am Tag die Sonne scheint. Zudem benötigen die Wurzeln Platz. Auf dem Feld reichen sie bis zu zweieinhalb Meter in die Tiefe. Sollen Rosen auf Dauer im Topf oder Kübel gedeihen, muss dieser mindestens 50 Zentimeter tief sein, rät König. Eine im Container gezogene Rose kann dabei von März bis September verpflanzt werden.

Größer ist die Auswahl jedoch bei Rosen, die Baumschulen ohne Belaubung und mit nackten Wurzeln von September bis Anfang April anbieten. "Leider ist die Züchtung besonders gesunder, robuster Sorten zu Lasten des üppigen Duftes gegangen", bedauert König.

Um an modernen wie an nostalgischen Rosen lange Freude zu haben, sollten Kunden beim Kauf auf dunkelgrünes, gesundes Laub und einen kräftigen Wuchs achten. "Die stabilsten Triebe müssen unten fingerdick sein", rät der Experte. Dünne, weiche Äste, die nur angebunden aufrecht stehen, deuten hingegen auf minderwertige Qualität hin. Als qualitätsbewusster Gärtner steckt König viel Handarbeit und zweieinhalb Jahre Kulturzeit in die Rosen, bevor sie in den Handel kommen. "Wer Rosen aus deutscher Kultur direkt in der Baumschule oder im guten Fachgeschäft kauft, der kann eigentlich nichts falsch machen."



Erst zu Prädikatsrosen greifen

Rosensträucher gibt es in vielen Varianten - von kleinen Bodendeckern mit 20 Zentimetern Höhe über Beet-, Strauch- und Kletterrosen bis hin zu gigantischen Ramblerrosen, die sich bis zu 20 Meter nach oben schlingen. Roseneinsteigern rät der Fachmann zu Sorten mit ADR-Prädikatssiegel der Allgemeinen Deutschen Rosenneuheitenprüfung. Um diese Auszeichnung zu bekommen, muss eine Züchtung besonders robust sein und unter anderem über drei Jahre ohne Spritzmittel im Freiland gesund bleiben. GMH/LVW