Farbe der Optimisten

Orange, eine tolle Farbe. Es braucht aber Mut, um sie einzusetzen. Das gilt auch im Garten, weiß Staudengärtnerin Beate Zillmer. "An Orange trauen sich viele Gärtner nur zögerlich heran - aber wenn man es wagt, ist die Wirkung grandios!"

Bereits im Frühling, wenn das Herz nach kräftigen Farben lechzt, bringen orangeblühende Stauden die Beete zum Leuchten. "An Plätzen mit eher frischem als trockenem Boden fühlen sich zum Beispiel Etagen-Primeln wohl, die sich durch Selbstaussaat erhalten und gerne durch den Garten wandern. Auch Trollblumen sind langjährige Begleiter", erklärt die Staudenspezialistin. Die Sorte "Earliest of All" öffnet ihre Blüten schon ab April, ab Mai folgen et-wa "Orange Globe" oder "Baudirektor Linne". Wahre Freudenfeuer können orangefarbene Bart-Iris wie "Coup de Soleil" oder "Feu du Ciel" entfachen oder Sorten der Nelkenwurz wie "Carlskaer".

Beide Arten sind langlebig, bleiben dauerhaft am für sie vorgesehenen Platz und eignen sich sehr gut für Kontrastpflanzungen, im Frühjahr etwa mit Gelb und Blau, später vor allem mit Violetttönen.



Flower-Power für Topf und Kübel

Welche Strahlkraft von Orange ausgeht, zeigt sich nicht nur, aber gerade auch in Pflanzgefäßen: "Eine tolle Kübelpflanze ist zum Beispiel Asclepias tuberosa, die Knollige Seidenpflanze", empfiehlt Zillmer.

Die bis zu 100 Zentimeter hohe Staude trägt von Juni bis August leuchtend orangefarbene, exotisch wirkende Blütendolden, ist aber gut winterhart und kann auch ins Freiland gepflanzt werden.

"Auch Taglilien liebe ich nicht nur im Beet, sie gefallen mir auch in Töpfen sehr gut. Besonders mit eher kleinblütigen Sorten wie ,Nugget' oder ,Pfennigparade' lassen sich schöne Effekte erzielen."

Als echte Staudenschätze für Orangefans empfiehlt sie zudem Wolfsmilch-Sorten wie "Dixter", "Fireglow" oder ihre Neuzüchtung "Beauty Orange": "Sie sehen das ganze Jahr über gut aus und haben eine tolle Fernwirkung."



GMH/BdS