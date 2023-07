Je besser das Wetter, desto mehr lockt der Garten.

Sechs praktische Gadgets für deinen Garten oder Balkon

Vom Säen und Pflanzen über Rasenpflege und Gießen bis zur Ernte: Gartenzeit ist eigentlich das ganze Jahr über. Und auch die grüne Idylle auf dem Balkon gelingt nur dann, wenn sie richtig gepflegt oder dekoriert wird. Sechs praktische Gadgets, die euren Garten verschönern oder für seine Pflege nützlich sind, haben wir für euch zusammen gestellt. Die Reihenfolge dient nur der Übersicht und stellt kein Ranking dar. Gartenarbeiten, Pflege- und Anbautipps, Blumen, Gemüse.

1. Solarlampen von Becomlight: Ein Sonnenblumenlichtspiel

Eine sommerliche Feier im Garten und abends, wenn es dunkel wird, fehlen die Lichter? Das wäre zu schade, denn oft sind es gerade die Lichter und Farbstimmungen, die einen Garten zauberhaft wirken lassen.

Angebote an Gartenleuchten gibt es viele, aber dieses hier ist in unseren Augen dennoch herausragend: So werfen diese LED-Solarlampen - 6 Stück - ein Sonnenblumenmuster auf den Boden, illuminieren verspielt Wege oder Grünflächen. Beleuchtungstechnisch habt ihr außerdem die Wahl zwischen Warmweiß oder Farbwechsel.

2. Solar-Springbrunnen: Auswahl aus acht Fontänen

Auch Wasser verschönert und bereichert jeden Garten oder Balkon. Insbesondere ein plätschernder Springbrunnen ist immer ein Hingucker. Was ihr dazu braucht: Gartenteich oder Pool oder jede andere Form von Wasserbecken. Schon eine kleine Vogeltränke auf dem Balkon ist ausreichend. Die Installation ist denkbar unkompliziert und dank des Solarbetriebs auch umweltfreundlich: Weder Batterien noch Strom werden benötigt. Durch verschiedene Düsen werden acht unterschiedliche Fontänenhöhen und -formen ermöglicht.

3. Pergola Fortaleza mit LED Beleuchtung: Gartenpavillon von Encasa

Unser nächstes Gadget ist eine Pergola - und damit zugegeben keine ganz kleine Anschaffung, lohnt sich aber für jeden, der Besitzer von Gartenmöbeln ist. Ob als beleuchteter Pavillon für lange Sommerabende, Sonnenschutz und Terrassendach bei zu großer Hitze oder schützende Zeltüberdachung bei Wind und Wetter: das stabile Stahlgestell mit Flachdach ist ein heimeliger Unterstand und bietet mit den Maßen 300 mal 300 cm und einer Höhe von 2,14 Metern ausreichend Platz für Gartenmöbel.

4. Mosaiktisch von Kessler: Beistelltisch mit besonderem Flair

Und wenn ihr noch gar keine Gartenmöbel habt, die ihr überdachen könnt, dann sei euch dieser dezente, aber sehr stilvolle Mosaikgartentisch empfohlen. Nicht nur dekorativ, sondern auch stabil und witterungsresistent ist er - und passt aufgrund seiner Maße auch gut auf den Balkon. Den Mosaiktisch gibt es in verschiedenen Designs und er eignet sich als Abstelltisch für Getränke genauso wie zum Positionieren von Blumentöpfen.

5. Garten-Pflanztopf aus Akazienholz in zweifacher Ausführung

Wer nur einen kleinen Garten mit wenig Platz zum Pflanzen und Anbauen oder nur einen Balkon oder eine Terrasse hat, für den sind diese Aufhängpflanztöpfe ein Muss. Das Akazienholz sorgt für den besonderen Look und das Produkt ist auch noch klimaneutral. Ablauföffnungen zur Vermeidung von Staunässe an den Wurzeln sind vorhanden. Die Pflanzkästen haben jeweils eine Länge von 46 cm.

6. Gartenkomposter von Schauer: Bio-Dünger selbst erzeugen

Wer im Garten oft mit großem Eifer hantiert, für den bietet sich der Schnellkomposter von Schauer an. Er fasst bis zu 300 Litern und lässt sich leicht und schnell aufbauen. Praktischerweise besitzt er keine Bodenplatte und ermöglicht so die beschleunigte Verrottung. Durch einen windsicheren Deckel lässt sich der Komposter leicht mit den Küchen- und Gartenabfällen befüllen. Entnommen werden kann die frische Komposterde nachhaltig und unkompliziert durch zwei Klappen an der Frontseite.

