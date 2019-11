Kundenabwehr durch Negativzinsen: Die Volksbank Raiffeisenbank in Fürstenfeldbruck macht Ernst: Neukunden müssen bei einer Anlage ab dem ersten Euro Strafzinsen in Höhe von 0,5 Prozent zahlen.

Strafzins ab dem ersten Euro: Abwehr von Neukunden

Damit ist sie die erste Bank in ganz Deutschland, die diesen Weg einschlägt. Bislang erhoben Banken Negativzinsen nur bei größeren Sparguthaben von mehr als 100.000 Euro.