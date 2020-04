Frührente: Alles was Sie zur Rente mit 63 wissen müssen

Frührente mit 35 Versicherungsjahren: Der Eintritt in den verfrühten Ruhestand ist auch mit 35 Versicherungsjahren möglich. Wer über diese Zeitspanne in die Rentenversicherung eingezahlt hat, der wird als "langjährig versichert" bezeichnet und darf, ganz unabhängig vom Jahrgang, mit 63 Jahren in Rente gehen - allerdings mit Abschlägen. Die ausgezahlte Altersvorsorge wird dauerhaft um 0,3 Prozent pro Monat vor Ihrem regulären Rentenalter gekürzt.

Ein Beispiel: Ein Arbeitnehmer wurde am 1.1.1960 geboren und hat eine zu erwartende Bruttorente von 1500 Euro. Statt wie üblich für diesen Jahrgang regulär am 1.5.2026 in Rente zu gehen entschließt er sich seine Frührente in Anspruch zu nehmen und geht am 1.1.2023 in Pension. Die Kürzung beträgt 0,3 Prozent pro Monat des vorgezogenen Rentenbeginns. Dadurch sinkt die Rente in unserem Beispiel um 12 Prozent und der Bruttobetrag würde dauerhaft um 180 Euro von 1500 auf 1320 Euro fallen.

Schwerbehinderte dürfen ohne Abschläge früher in Rente gehen. Genauere Informationen erhalten Sie auf der Seite der "Deutschen Rentenversicherung".

Frührente: Ausgleichszahlung statt Abschlägen

Versicherte können durch Beitragszahlungen ab dem 50. Lebensjahr die Rentenminderung ganz bzw. teilweise ausgleichen. Der zusätzliche Beitrag wird individuell berechnet und setzt sich laut der "Deutschen Rentenversicherung" aus folgenden Faktoren zusammen:

voraussichtlicher Höhe der Altersrente zum beabsichtigten vorzeitigen Rentenbeginn

Höhe der Rentenminderung

Höhe des Beitrags, der zum Ausgleich der Rentenminderung gezahlt werden könnt

Die sich ergebenden Zahlungen sind allerdings nicht billig. In einem Beispiel der "Deutschen Rentenversicherung" wird vorgerechnet: "Wer bei einer Rente von 1.200 Euro monatlich drei Jahre früher in Rente gehen möchte, kann 130 Euro Rentenminderung (10,8 Prozent) durch rund 33.157 Euro ausgleichen."

