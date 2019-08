Frau erkrankt an Masern und stirbt wenig später: Obduktion bestätigt Verdacht

Masern-Todesfall: Wie der Landkreis Hildesheim mitteilte, liegen nun die Obduktionsergebnisse der im April an Masern verstorbenen Frau vor. Auch alle Zusatzuntersuchungen wurden erfolgreich abgeschlossen. In der Mitteilung heißt es: "In der Zusammenschau aller vorliegenden Befunde ergibt sich eindeutig, dass die Person an einer Lungenentzündung infolge einer Maserninfektion mit einem Wildtyp-Virus verstarb." Auch in den USA kommt es immer häufiger zu Masern-Erkrankungen: Dort sind die Masern-Fälle auf dem höchstem Stand seit 27 Jahren.

Lungenentzündung als mögliche Folge

Lungenentzündungen sind eine mögliche Folge der Maserninfektion. Laut den Angaben sind sie für 60 Prozent der Todesfälle bei Masern verantwortlich. In einer früheren Pressemitteilung teilte Dr. Katharina Hüppe, Leiterin des Gesundheitsamts mit: "Wir wissen, Komplikationen wie Lungenentzündungen oder Gehirnentzündungen durch Maserninfektionen sind keine Seltenheit." Die Expertin erklärt:"Tödliche Verläufe sind bekannt, ungefähr jede 1000. Masernerkrankung führt zum Tod." Trotzdem wird die Notwendigkeit einer Impfpflicht weiterhin stark diskutiert: Diskussion über geplante Impfpflicht gegen Masern

Frau wurde kurz vor Erkrankung geimpft

Acht Tage bevor die Frau verstarb, wurde sie das erste Mal gegen Masern geimpft, nachdem in ihrer Familie Masern-Erkrankungen aufgetreten waren. Allerdings konnte die Impfung in diesem Fall keine Infektion mehr verhindern. Laut der Mitteilung wurden bei den virologischen Untersuchungen Wild-Viren und keine Impfviren nachgewiesen. Außerdem zeigten sich auch keine Anzeichen für eine allergische Reaktion, was bedeutet, dass die Impfung nicht die Ursache der Erkrankung gewesen sein kann. Um den auffälligen Krankheitsverlauf zu verstehen, hat das Gesundheitsamt Hildesheim weitere mikrobiologische, virologische, allergologische und feingewebliche Untersuchungen durchführen lassen. Um die genaue Todesursache eingrenzen zu können, sollte im Ergebnis bei ähnlichen Fällen auch eine Obduktion mit allen Zusatzuntersuchungen erfolgen. Der Tragische Fall bestätigt, wie wichtig es ist, dass auch Erwachsene ihren Impfschutz überprüfen und gegebenenfalls auffrischen lassen: Impfpflicht gegen Masern ab März 2020: Bei Verstößen drohen Bußgelder

Mögliche Impfpflicht

In Deutschland wird immer wieder über eine mögliche Masern-Impfpflicht diskutiert. In Italien wurde eine solche bereits im vergangenen Jahr eingeführt. Viele Deutsche sprechen sich für einen Gesetzesentschluss aus, doch einige Experten sind dagegen. Sie setzten auf Aufklärung statt Impfpflicht. Trotz allem wird die Masernimpfung für Kinder ab dem elften Lebensmonat empfohlen, für Säuglinge in einer Kindertagesstätte schon ab dem neunten Monat. Bei Personen, die vor 1970 geboren wurden, geht man davon aus, dass die meisten bereits schon mal an Masern erkrankt sind und deshalb einen lebenslangen Schutz in sich tragen. Dr. Katharina Hüppe rät: "Bei ungeimpften, immungesunden Kontaktpersonen kann der Ausbruch der Masern durch eine Impfung möglichst innerhalb der ersten drei Tage nach Kontakt zu Masern unterdrückt werden." Zudem erklärt die Leiterin des Gesundheitsamtes: "Dabei ist zu berücksichtigen, dass infizierte Personen bereits vier Tage vor und vier Tage nach dem Auftreten des für Masern typischen Hautausschlags ansteckend sind."

Die STIKO (Ständige Impfkommission) empfiehlt neben der Erwachsenen-Impfung, Kinder vor der Vollendung des zweiten Lebensjahres zweifach gegen Masern impfen zu lassen. Gerade bei der Vergabe von Kita-Plätzen kann eine Impfung zur Voraussetzung werden: Kitas dürfen ungeimpfte Kinder bald nicht mehr aufnehmen.