Bei einem Flirt schwingt gleichermaßen erotische Spannung, sympathische Anziehung wie große Unsicherheit mit. Egal ob Date oder zufällige Begegnung: Für die meisten ist es unheimlich schwierig, sicher zu sagen, welche Regungen seines Gegenübers man nun als Zuneigung oder nur als generelle Höflichkeit deuten darf. Ein interessiertes Beschnuppern kann schließlich auch nur auf eine nette Grundhaltung des Gesprächspartners ohne weitere Hintergedanken zurückzuführen sein. Oder? Ganz so schwierig ist die Entschlüsselung des Verhaltens tatsächlich gar nicht. Man muss kein detektivischer Profiler oder Psychologe sein, um die gängigen Signale deuten zu können.

Viele Singles erkennen jedoch auch eindeutige Flirtsignale oft nicht, weil sie generell erst gar nicht damit rechnen, dass andere Interesse an ihnen haben könnten. Auch überdeutliche Annäherungsversuche werden dann schlicht nicht wahrgenommen, was für beide Personen frustrierend werden kann. Dabei lassen sich etliche Anzeichen für Flirtversuche sehr leicht erkennen, wenn man nur weiß, worauf man achten muss. Hier die wichtigsten Hinweise und wie sich nahezu jedes Gegenüber selbst verrät.

Eindeutige Signale: Körpersprache Mann, Körpersprache Frau

Ob eine Person Interesse an jemandem hat, lässt sich am einfachsten an der Körpersprache ablesen. Ablesen, da die Sprache des Körpers ebenso erlernbar ist wie unsere mündliche Kommunikation. Diese Körpersprache unterscheidet sich üblicherweise stark nach Geschlecht:

Neben den eindeutigen Anzeichen, wie sie etwa in den Tipps der verlinkten Partnersuche-Experten geschildert werden, ist es jedoch auch wichtig, im Hinterkopf zu behalten, ob das Gegenüber eher introvertiert oder extrovertiert ist. Solche grundlegenden Charakterzüge spiegeln sich schließlich auch im individuellen Flirtverhalten wieder. Zurückhaltende Menschen flirten wesentlich subtiler, während selbstbewusste Typen hingegen früh auf Körperkontakt und eindeutige Signale setzen. Wovon das Flirten abhängt, wie man es deuten kann, und auf welche Signale man kinderleicht achten kann, wird ausführlich und hilfreich wie selten hier erklärt:

Flirt Tipps für alt und jung

Interessanterweise gelten diese Hinweise übrigens für junge Singles ebenso wie für die Partnersuche ab 60. Die verschiedenen Altersgruppen unterscheiden sich nämlich kaum hinsichtlich ihrer Flirtsignale und Körpersprache. Es sind lediglich die Freizeitaktivitäten, Orte für erste Dates und Vorlieben verschiedener Generationen, die den Unterschied machen. Die Sprache des Körpers ist dagegen weitgehend altersunabhängig.

