Fitnessstudio geschlossen: Mit Gymondo jetzt 30 Tage gratis zuhause trainieren

Wegen des Coronavirus haben in ganz Deutschland gerade nicht nur Bars und Restaurants, sondern auch die Fitnessstudios zu. Für die, denen Joggen zu eintönig ist, die aber dennoch nicht auf Fitnessübungen verzichten wollen, haben wir einige Möglichkeiten zusammengestellt: Ob Online-Fitnesskurs oder simple Fitnessgeräte für zuhause, hier ist für jeden etwas dabei.

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich ohne Fitnessstudio ganz simpel zuhause fit zu halten. Da sind neben Joggen oder Nordic Walking vor allem Online Fitness-Kurse, die mit dem eigenen Körpergewicht funktionieren, oder Trainings mit Fitnessgeräten, die man zuhause hat.

Trainieren Sie, wann und wo Sie wollen

Bei Gymondo, der führenden Online-Fitness- und Ernährungsplattform Deutschlands*, können Sie jetzt, dank einer Kooperation mit Lidl, einen Monat kostenlos trainieren. Und das ganz einfach zuhause oder unterwegs. Gymondo bietet Ihnen nicht nur effektives Training mit Hunderten von Workouts für Anfänger und Fortgeschrittene, sondern auch ein Ernährungscoaching mit 2000 Rezepten und exklusive Fitness-Programme mit bekannten Trainern wie Daniel Aminati oder Sophie Thiel.

Mit Gymondo genießen Sie die besten Kurse auf dem PC, dem Smartphone, Tablet oder dem Smart-TV. Das Fitness-Portal bieten Ihnen Kurse der verschiedensten Kategorien: Ob Abnehmen für Anfänger, Legs and Shoudler Intense, Yoga für Schwangere oder Body Boost, Sie können sich individuell für Ihre Bedürfnisse passende Kurse auswählen. Und das Beste ist: Die Kurse sind jederzeit kündbar. Testen Sie Gymondo jetzt einen Monat kostenlos mit Lidl*.

Die besten Fitnessgeräte für Zuhause

Wenn Sie lieber individuell für sich trainieren wollen, keine Kurs-Anleitung benötigen oder mit Geräten trainieren wollen, haben wir zudem eine Auswahl der besten Fitness-Geräte für zuhause für Sie zusammengestellt.

Die Toplus Gymnastikmatte: Belastbare Sportmatte ab 42,99 Euro

Eine Gymnastik-/Yogamatte ist die Basis für jedes Training zuhause oder unterwegs. Mit der reißfesten, belastbaren und rutschfesten Yogamatte von Toplus bekommen Sie alles, was Sie für ein erfolgreiches Training benötigen. Die Matte kommt mit einem praktischen Tragegurt und Maßen von 183 cm x 61 cm x 0,6 cm daher.

Das Springseil von Beast Gear: Der Fitness-Klassiker für nur 10,57 Euro

Profisportler schwören darauf: Das Springseil ist der unangefochtene König unter den Aufwärm-Geräten. Aber nicht nur zum Aufwärmen eignet sich das qualitativ hochwertige Springseil von Beast Gear, auch für die Fitness und zum Abnehmen ist ein solches Springseil unerlässlich.

Die Fitnessbänder von Wotek: Ein Muss für jeden Heimsportler für 14,99 Euro

Fitnessbänder gehören zum Standardrepertoire eines jeden Heimsportlers. Das Fitnessbänder-Set von Wotek bietet Ihnen drei verschiedene Schweregrade für verschiedene Anwendungen und Sportlertypen. Mit den Fitnessbändern sind machen Sie aus jeder Standardübung ein anspruchsvolles Training und das überall. Ob für Muskelaufbau oder Yoga, das Fitnessband ist vielseitig einsetzbar.

Die Klimmzugstange von Trend-Welt: Intensives Rückentraining für 24,90

Wer zuhause etwas intensiver trainieren will, kommt an einer Klimmzugstange nicht vorbei. Klimmzüge sind die effektivste Übung für Kraft- und Muskelzuwachs im Rücken. Mit der Klimmzugstange von Trend-Welt erhalten Sie ein mit bis zu 300 kg belastbares Trainingsgerät, das sie ganz einfach und ohne Spuren in Ihrem Türrahmen befestigen können.

Die Faszienrolle von Blackroll: Trainings-Nachsorge für 23,90 Euro

Nicht nur Profis, auch viele Heimsportler schwören auf die Blackroll nach dem Training. Mit der Faszienrolle lockern Sie verklebte Faszien in Ihren Muskeln und unterstützen Ihre Regeneration. Mit der Blackroll bekommen Sie Trainings- und Massagegerät in einem: Mit der Kombination auf Druck, Dehnung und Massage steigern Sie Ihre Beweglichkeit und machen Ihre Muskeln geschmeidiger. Dies kann Schmerzen lindern, Verspannungen lösen und Verletzungen vorbeugen.

Das Fitnessarmband von Yamay für nur 32,99 Euro

Wer es mit dem Training ganz genau nimmt oder beispielsweise wegen Vorerkrankungen auf seine Werte achten muss, der ist mit dem Fitnessarmband von Yamay gut beraten. Der wasserdichte Fitnesstracker mit Blutdruck- und Plusmesser hält Sie zusätzlich über Ihre Schrittanzahl auf dem Laufenden. Lesen Sie hier den Fitnesstracker-Erfahrungsbericht unserer Kollegin.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.