Wohngeld beantragen: Wer es bekommt, wie du es beantragst und wie hoch es ausfällt

Wohnkosten explodieren : Zu hohen Mieten kommen jetzt massive Energiekosten dazu

: Zu hohen Mieten kommen jetzt dazu Wohngeld beantragen: Viele wissen nicht, dass sie Anspruch auf die Hilfe haben

Viele wissen nicht, dass sie haben Nur die Hälfte der Berechtigten stellt einen Antrag - woran liegt das?

stellt einen Antrag - woran liegt das? Das musst du rund um das Thema Wohngeld wissen

In den vergangenen Jahren sind die Mieten in vielen Orten stark gestiegen. Viele Menschen in Deutschland haben dadurch bereits die Grenzen ihrer finanziellen Möglichkeiten ausgeschöpft. Jetzt steigen die Preise seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs in vielen Lebensbereichen immer weiter an. Die immer höheren Energiepreise treiben Wohnkosten zusätzlich massiv nach oben. Für Menschen, für die ein Umzug in dieser Zeit nicht infrage kommt, kommt dann das Wohngeld ins Spiel. Aber wer hat eigentlich Anspruch auf die finanzielle Hilfe vom Staat?

Wohngeld: Was ist das überhaupt und wer hat Anspruch?

Einkommensschwache Familien und Bürger*innen haben einen Anspruch auf eine finanzielle Unterstützung vom Staat, um ihre Wohnkosten zu decken. Wie das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr auf seiner Website erklärt, hängt der Anspruch von drei wesentlichen Faktoren ab:

der Höhe des Gesamteinkommens

der Anzahl der Haushaltsmitglieder

der Höhe der Miete beziehungsweise Belastung

Wer die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, hat einen Rechtsanspruch auf die Wohngeld-Zahlung. Und der sollte auch wahrgenommen werden, um zu angemessenen Kosten in passendem Wohnraum leben zu können. Es besteht also kein Grund, einen Antrag zu scheuen - wer Unterstützung braucht, sollte diese auch unbedingt in Anspruch nehmen.

Faktor 1: Das Gesamteinkommen - so setzt es sich zusammen

Das Gesamteinkommen setzt sich aus den Jahreseinkommen aller Haushaltsmitglieder zusammen. Vermindert wird die Summe aber noch um die jeweiligen Abzüge für Sozialversicherungsabgaben und Freibeträge.

Entscheidend ist das Jahreseinkommen, das du zusammen mit deinen anderen Familienmitgliedern in den nächsten zwölf Monaten erwarten kannst – dabei zählen dein Gehalt als Arbeitnehmer*in, aber auch Einkünfte aus einer Selbstständigkeit dazu. Auch Kurz­arbeiter­geld zählt als Einkommen. Ar­beits­lo­sen­geld I oder Rente sind ebenfalls Einkünfte, die in die Berechnung des Wohngelds miteinbezogen werden (§ 14 WoGG).

Nicht berücksichtigt werden Kindergeld und Kinderzuschlag. Unterhaltsleistungen allerdings schon. Was dein Vermögen betrifft: Hier musst du dir als Single bei einer Summe von bis zu 60.000 Euro auf der hohen Kante keine Sorgen machen - dein Erspartes fließt bis zu diesem Betrag nicht in die Berechnungen mit ein. Für jedes weitere Haushaltsmitglied, das berücksichtigt wird, kommen 30.000 Euro obendrauf.

Faktor 2: Die Haushaltsmitglieder - wer gehört dazu?

Zu den Mitgliedern eines Haushalts zählen laut Ministerium neben der wohngeldberechtigten Person - also dem Antragssteller - auch:

Ehepartner*in eines Haushaltsmitglieds,

Lebenspartner*in, Personen,

die mit einem Haushaltsmitglied in einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft leben,

die Eltern und Kinder (auch Adoptiv- und Stiefkinder) eines Haushaltsmitglieds,

Geschwister, Onkel, Tante, Schwiegereltern, Schwiegerkinder, Schwägerin, Schwager, Nichten und Neffen eines Haushaltsmitgliedes,

Pflegekinder und Pflegeeltern eines Haushaltsmitgliedes.

Die Einkünfte dieser Personen werden in die Berechnung des Wohngeldes miteinbezogen.

Faktor 3: Die Miete - welche Höhe wird berücksichtigt?

Die Unterstützung wird nicht für "unangemessen hohe Wohnkosten" geleistet. Die Miete ist nur bis zu bestimmten Höchstbeträgen zuschussfähig. Diese Höchstbeträge richten sich nach dem Mietniveau an deinem Wohnort und nach der Größe deines Haushalts. Das Wohngeld wird dann ganz individuell berechnet.

Berechnet wird das Wohngeld anhand der sogenannten Bruttokaltmiete. Diese ergibt sich aus der Nettokaltmiete zuzüglich der "kalten Betriebskosten" wie zum Beispiel: Wasserverbrauch, Straßenreinigung und Müllbeseitigung und Gebäudehaftpflichtversicherung und Grundsteuer. Diese Kosten können der Miete auch dann zugerechnet werden, wenn du sie nicht an die Vermieterin oder den Vermieter zahlst, sondern direkt an einen Dritten (zum Beispiel Gemeinde).

Wichtig: Wohngeld bedeutet nie, dass deine gesamte Miete bezahlt wird. Es handelt sich immer um einen Zuschuss zu deinen Mietkosten. Einen Teil musst du immer selbst tragen. Auf der Internetseite des Bundesministeriums des Innern und für Heimat findest du eine beispielhafte Wohngeldtabelle.

Der Antrag: Bin ich berechtigt, Wohngeld zu beziehen - und wie stelle ich einen Antrag?

Wenn du vor deinem Antrag prüfen möchtest, ob du die Chance hast, Wohngeld zu beziehen, dann findest du auf der Website des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen einen Beispiel-Rechner - so kannst du auf Nummer sicher gehen.

Wenn du dann einen Antrag stellen möchtest, bekommst du Antragsformulare bei der örtlichen Wohngeldbehörde: der Gemeinde-, Stadt-, Amts- oder Kreisverwaltung. Dort gibt es auch eine umfassende Beratung. Nach Prüfung deines Antrags bekommst du einen schriftlichen Bescheid.

Über die Seite des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr, gelangst du auch zu einem Online-Antrag.

Entlastungspaket der Ampel-Regierung: Diese Extra-Zuschüsse bekommen Wohngeld-Bezieher

Bereits durch das zweite Entlastungspaket der Ampel-Regierung haben Wohngeld-Empfänger einen Zuschuss für Heiz- und Energiekosten erhalten. Auch mit dem dritten Paket wurden jetzt weitere Entlastungen angekündigt.

Singles, die Wohngeld empfangen, sollen demnach einen weiteren Zuschuss von 415 Euro erhalten. Zwei-Personen-Haushalte bekommen 540 Euro und zusätzlich werden 100 Euro für jede weitere Person im Haushalt ausbezahlt. Ab Januar sollen außerdem mehr Haushalte in Deutschland einen staatlichen Mietzuschuss bekommen. Das Wohngeld soll zudem um durchschnittlich 190 Euro im Monat aufgestockt werden. Die Bundesregierung will staatliche Hilfen für Haushalte mit wenig Einkommen deutlich aufstocken.

Das könnte dich auch interessieren: Entlastungen Leistungsempfänger und Geringverdiener: Das steckt im Paket der Ampel.