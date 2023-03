Wie reich ist Thomas Gottschalk? So steht es um das Vermögen des Moderators

"Wetten, dass...?" hat Gottschalk reich gemacht

hat Viele Werbekampagnen folgten

folgten Thomas Gottschalk hat einen Großteil seines Geldes investiert

Thomas Gottschalk ist wohl einer der berühmtesten TV-Moderatoren Deutschlands. Durch "Wetten, dass..." wurde er bei Klein und Groß bekannt. Zahlreiche TV-Moderationen oder Gastauftritte folgten der Kult-Sendung. Mit der Prominenz geht auch viel Geld einher - wie reich ist Thomas Gottschalk?

Wie reich ist Thomas Gottschalk?

Das Vermögen von Thomas Gottschalk wird im Jahr 2022 auf unglaubliche 90 Millionen Euro geschätzt. Dazu kommt, dass Gottschalk weiterhin ein Jahreseinkommen von etwa 5 Millionen Euro verdient (Stand 2022).

Das Vermögen setzt sich unter anderem aus der Moderation von über 150 Sendungen "Wetten, dass...?" zusammen. Pro Show erhielt er eine ungefähre Gage von 100.000 Euro, sodass Gottschalk alleine durch diese Moderation etwa 15 Millionen Euro verdient haben soll.

Zudem besitzt der Moderator verschiedenste Immobilien, welche etwa 40 Millionen Euro seines Vermögens ausmachen sollen. Ebenfalls soll er durch seinen Werbevertrag mit Disney und Haribo weitere mehrere Millionen Euro verdient haben. Zusätzlich ist Thomas Gottschalk immer wieder in anderen Shows zu Gast und hat bereits zwei Autobiografien veröffentlicht.

Wie ist sein Werdegang?

Gottschalk begann zunächst als Radiomoderator und übernahm gleichzeitig einige kleinere Jobs beim Fernsehen. So moderierte er unter anderem die Show "Na sowas!". Seinen großen Durchbruch feierte er jedoch erst 1987, als er "Wetten, dass...?" übernahm.

Gleichzeitig war er das Gesicht für viele verschiedene Werbekampagnen, neben Haribo und Disney, war Gottschalk auch für McDonalds und die Deutsche Post tätig.

So sammelte er im Laufe seiner erfolgreichen Karriere einiges an Geld an.

Was macht er jetzt?

Nach seinem Ende bei "Wetten, dass...?" war Gottschalk immer wieder in verschiedensten TV-Formaten zu Gast und moderierte auch wieder eine kleine Sendung im Radio. Unter anderem war Gottschalk in der Sendung: "Wer stiehlt mir die Show", von Joko Winterscheidt und als Juror im Halbfinale und Finale von "DSDS" 2021 zu sehen. So reich sind Joko und Klaas.

Im November 2021 moderierte er dann erstmals nach zehn Jahren wieder "Wetten, dass...?" und beim Publikum gab es kein Halten. Rund 13,8 Millionen Menschen sahen zu, wie das alte Fernsehformat nochmal aufblitzte.

Was eigentlich als einmaliges Event geplant war, wurde nun noch um mindestens zwei weitere Male verlängert. So soll Thomas Gottschalk 2022 und 2023 jeweils noch eine Ausgabe "Wetten, dass...?" moderieren.