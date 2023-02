Wertvolle Geldscheine: Diese Scheine sind Millionen Euro wert - hast du sie womöglich zu Hause?

Einige Geldscheine sind sehr wertvoll

sind So kannst du sie erkennen

Wer zahlt so viel Geld dafür?

Es gibt verschiedene Banknoten, die sich eines besonderen Wertes erfreuen. Der Grund für den Wert der Scheine kann beispielsweise ein außergewöhnliches Design sein. Wir stellen dir einige besonders wertvolle Geldscheine vor.

Besonders wertvolle Geldscheine

Eine der bekanntesten Banknoten in der Geschichte ist die sogenannte 1890 Grand Watermelon Note. Dabei handelt es sich um einen aus Amerika stammenden 1000-Dollar-Schein, dessen Nullen wie Wassermelonen aussehen. Der Wert des Geldscheins bei einer Versteigerung wird auf etwa 2,8 Millionen Euro geschätzt.

In der Bank von England sind die sogenannten "Giganten und Titanen" - ebenfalls einige der vermutlich wertvollsten Geldscheine der Welt. Die Giganten sind 1-Million-Pfund-Banknoten, wohingegen die Titanen 100-Millionen-Pfund-Banknoten sind. Von den Banknoten gibt es nur sehr wenige. Bei einer Auktion im Jahr 1948 konnte ein Gigant für über 130.000 Euro versteigert werden. Auch die sogenannte Sansibar 20-Rupien-Banknote von 1908 gilt als besonders wertvoll. Dabei handelt es sich um einen Geldschein, der in Sansibar, einer zum Staat Tansania gehörenden Inselgruppe, gedruckt wurde. Die Banknote wurde aufgrund ihrer Seltenheit bei einer Auktion für 190.000 Euro versteigert. Vermutet wird, dass nur rund 500 dieser Scheine existieren.

Wie der bankenverband verrät, gehört auch der 100.000-Dollar-Schein aus den Vereinigten Staaten zu einem der wertvollsten Geldscheine. 1934 wurde der Schein ausgegeben. Bedruckt ist die Note mit dem ehemaligen US-Präsidenten Woodrow Wilson. Eine Besonderheit des Geldscheins ist auch seine rötlich-goldene Farbe. Von den Scheinen gibt es nur noch wenige Exemplare, die sich in Privatbesitz oder Museen befinden. Der Wert übersteigt die aufgedruckte Zahl heute um Weites.

Tipps zum Erkennen wertvoller Scheine

Seltene Geldscheine werden immer wieder zufällig gefunden. Gerade auf alten Dachböden können sich hin und wieder wahre Schätze befinden. Hast du bei dir noch eine seltene Banknote entdeckt, solltest du vor einem Verkauf einige Dinge beachten. Wie viel der Geldschein wert ist, hängt nämlich unter anderem davon ab, wie selten das Exemplar ist. Je weniger Exemplare es gibt, umso höher ist auch der Marktpreis. Besonders selten sind außerdem Exemplare, die fehlgedruckt wurden oder eine außergewöhnliche Seriennummer besitzen.

Der Marktwert wird zudem beeinflusst von dem Zustand, in dem sich deine Banknote befindet. Eine geknickte oder verschmutze Banknote wird seltener gekauft als eine, die noch wie neu aussieht. Findest du eine vollständige Serie an Banknoten, kann dir dies eine höhere Summe als einzelne Exemplare einbringen. Bei einer Sammlung solltest du diese also am besten als Ganze verkaufen. Damit kannst du den Preis deutlich höher ansetzen.

Ziehst du einen Verkauf in Betracht, ist es wichtig, dass du mit den Scheinen möglichst vorsichtig umgehst. Beim Anfassen solltest du also immer saubere Hände haben. Nach Möglichkeit solltest du die Geldscheine überdies nur am Rand anfassen. So kannst du die Wahrscheinlichkeit für Knicke und Verschmutzungen minimieren. Für die Lagerung der Scheine eignet sich ein Banknoten-Album ideal. Zudem sollten die Banknoten immer trocken und lichtgeschützt gelagert werden.

Fazit - informiere dich vor dem Verkauf über den Wert

Weltweit gibt es verschiedene Scheine, die aufgrund ihres Druckes und/oder ihrer Seltenheit extrem wertvoll sind. Einige davon befinden sich in Privatbesitz, andere werden in Museen ausgestellt. Der Markt für Geldscheine spielt sich sowohl in physischen Shops, als auch online ab. Findest du einen besonderen Schein bei dir zu Hause und möchtest du diesen verkaufen, solltest du davor über die verschiedenen Verkaufsmöglichkeiten sowie den ungefähren Wert des Scheines informieren.

