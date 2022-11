Gaspreisbremse, 49-Euro-Ticket, Soforthilfe - welche Entlastung für wann geplant ist

Regierung bringt zahlreiche Entlastungspakete auf den Weg

bringt auf den Weg Wer kann sich auf welche Entlastung oder Sonderzahlung freuen und wann kommen diese ?

oder ? Gaspreisbremse, Soforthilfe und Strompreisbremse: Diese Maßnahmen stehen für 2023 an

Die Regierung hat mehrere Entlastungspakete auf den Weg gebracht. Wo einige bereits umgesetzt und bei den Bürgerinnen und Bürgern angekommen sind, werden für die Zukunft noch weitere Sonderzahlungen oder Einsparmaßnahmen geplant und ausgerollt. Schnell kann man dabei den Überblick verlieren, wer wann mit welcher Entlastung rechnen darf. Im Folgenden findest du eine Zusammenfassung.

Entlastungspakete 2022: Was wird noch auf den Weg gebracht?

Die Bundesregierung hat bis jetzt drei Entlastungspakete geschnürt, die sich bislang auf ein Gesamtvolumen von 95 Milliarden Euro beziffern. Die ersten zwei Pakete sind bereits umgesetzt. Das dritte Entlastungspaket bringt weitere Maßnahmen im Kampf gegen hohe Energiepreise auf den Weg: Die Mehrwertsteuer auf Gas soll von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden, Rentner*innen und Studierende sollen ebenfalls eine Energiepauschale erhalten. Wohngeldempfänger*innen, Azubis und Bafög-Empfänger*innen sollen einen zweiten Heizkostenzuschuss erhalten.

Zudem soll "schnellstmöglich" das "Deutschlandticket" auf das 9-Euro-Ticket folgen. Es soll 49 Euro im Abo kosten, monatlich kündbar und digital sein. Ob der 1. Januar 2023 als Starttermin eingehalten werden kann, ist nicht sicher. Wie der BR berichtet, hält der Verband der Verkehrsunternehmen eine Einführung ab Januar nicht für machbar.

Überdies sieht das dritte Entlastungspaket vor, dass das Kindergeld erhöht und Kurzarbeitergeld verlängert wird. Auch die Absenkung der Umsatzsteuer in der Gastronomie auf sieben Prozent soll verlängert werden. Die Bundesregierung zählt die Einführung des Bürgergeldes und die Anpassung der Einkommenssteuertarife ebenfalls zum dritten Entlastungspaket dazu.

Gaspreisbremse, Soforthilfe und Strompreisbremse: Was ist in der Planung?

An der Umsetzung wird noch bei der Gaspreisbremse, der Soforthilfe und der Strompreisbremse gearbeitet. Bei der Gaspreisbremse sieht die Regierung vor, den Gaspreis für Haushalte und kleinere Unternehmen auf 12 Cent pro Kilowattstunde abzusenken. Bürger*innen, die Fernwärme beziehen, sollen höchstens 9,5 Cent zahlen. Die günstigeren Preise sollen allerdings nur für 80 Prozent des berechneten Verbrauchs gelten - wer mehr verbraucht, muss für den darüberliegenden Verbrauch auch mehr bezahlen. So soll jeder Einzelne zum Sparen angehalten werden. Bis Weihnachten soll das Gesetz für die Gaspreisbremse auf den Weg gebracht werden - das Problem allerdings: Die Energieversorger halten es nicht für möglich, die Gaspreisbremse vor März 2023 durchzusetzen. Deshalb soll erstmal eine Soforthilfe Bürgerinnen und Bürger unterstützen.

Die Soforthilfe stellt eine Einmalzahlung für den Dezember dar, die Haushalte bekommen sollen, die Gas oder Fernwärme beziehen. Allerdings erhalten Bürger*innen das Geld nicht als Auszahlung, sondern die Abschlagszahlung für den Dezember fällt weg. So kann der Gasversorger entscheiden, ob er das Geld in diesem Monat nicht vom Konto abbucht oder ob er es als Gutschrift bei der nächsten Abrechnung verrechnet. Wer Mieter ist und eine Nebenkostenabrechnung erhält, profitiert erst später von der Soforthilfe - nämlich dann, wenn die Nebenkostenabrechnung ansteht bzw. vorliegt. Auch kleinere Unternehmen sollen die Sonderzahlung erhalten. Unternehmen, die hingegen über 1,5 Millionen Kilowattstunden verbrauchen, erhalten voraussichtlich nächstes Jahr eine eigene Gaspreisbremse. Das Gesetz zur Soforthilfe soll in der zweiten Novemberwoche verabschiedet werden.

Eine weitere Entlastung soll die Strompreisbremse bringen. Diese soll ab Januar 2023 greifen. Auch hier gilt, dass Haushalte und kleinere Unternehmen für 80 Prozent des prognostizierten Verbrauchs höchstens 40 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Zudem will die Bundesregierung die Übertragungsnetzentgelte klein halten und den Netzbetreibern einen Zuschuss zahlen, damit für Endverbraucher die Stromrechnung bezahlbar bleibt. Bezahlt werden soll ein Teil der Strompreisbremse mithilfe des 200 Milliarden Euro "Abwehrschirms". Für den restlichen Teil will die Regierung die übermäßigen Gewinne der Stromanbieter nutzen. Derzeit wird an der Umsetzung gearbeitet.

Weitere mögliche Sonderzahlung: Wohngeld beantragen

Derzeit erhalten in Deutschland rund 640.000 Haushalte Wohngeld. Da viele Menschen im Moment nicht nur unter den hohen Energiekosten, sondern unter den allgemein gestiegenen Kosten leiden, möchte die Regierung nun die Möglichkeit, Wohngeld beantragen zu können, ausweiten. Demnach sollen ab 1. Januar 2023 rund zwei Millionen Haushalte Wohngeld bekommen können. Dieses soll auch verdoppelt werden.

Wohngeld können bedürftige Menschen beantragen, es zählt zu den Sozialleistungen. Berechnet wird dieses anhand des Einkommens, der Anzahl der in der Wohnung lebenden Personen und der Mietstufe für die jeweilige Stadt bzw. Gemeinde.

2020 lag das durchschnittliche Wohngeld in Bayern bei 179 Euro im Monat. Ab 2023 soll das Wohngeld durch die geplante Verdopplung dessen bei durchschnittlich 370 Euro pro Monat liegen.

Zusammenfassung

Für die kommenden Monate stehen Entlastungen in Form der Gaspreisbremse, einer Soforthilfe, der Strompreisbremse, des "Deutschlandtickets" und der Erhöhung des Wohngeldes für Bedürftige an. Dafür ist ein "Abwehrschirm" in Höhe von 200 Milliarden Euro vorgesehen. Wo manche Sonderzahlung schon sicher ist, stecken andere noch in der Umsetzung.

Die Bundesregierung hat ein drittes Entlastungspaket im September 2022 beschlossen. Welche Maßnahmen in diesem festgelegt sind, kannst du hier nachlesen: