50-Cent-Münze mit wertvoller Fehlprägung: Ein seltenes Motiv auf einer 50-Cent-Münze hat den Wert deutlich nach oben erhöht. Bei einer Auktion wurde die besagte Münze für 2.800 Euro angeboten.

50-Cent-Münze: Fehlprägung auf der Rückseite

Beim Blick in den Geldbeutel sollte jeder mal seine 50-Cent-Münzen checken, ob eine Münze mit der Jahreszahl 2002 und dem Münzzeichen G zu finden ist. Wenn dies der Fall ist, dann die Münze einmal umdrehen.