Streamingdienst DAZN: So kannst du die Preiserhöhung umgehen

Die Champions League ist ins Achtelfinale gestartet. Viele Spiele werden von DAZN übertragen. Aber nicht nur: Der Streamingdienst bringt eine große Auswahl an Sportarten und Bewerben in die Wohnzimmer. Doch die "Qualität und Wertigkeit" macht laut dem Unternehmen eine Preiserhöhung für die Abo-Pakete seit 1. Februar notwendig. Die fast doppelt so hohen Preise betreffen nach derzeitigem Stand nur Neukunden. ALDI wirbt jetzt um sportbegeisterte Kunden, die nicht gewillt sind, mehr für die DAZN-Streamings zu bezahlen.

DAZN: Prepaidkarten werden nicht teurer

Der Zugang zu DAZN ist bei ALDI auch als Prepaidkarte erhältlich. Die Preiserhöhung für direkte Abos hat der Discounter zum Anlass genommen, in einer Pressemitteilung darauf hinzuweisen, dass diese nicht für Prepaid gilt.

"Die Prepaidkarten von ALDI bleiben im Preis unverändert und bieten somit einen Preisvorteil gegenüber der direkten Buchung bei DAZN", lässt die Handelskette wissen.

Laut ALDI profitieren sowohl Neu- als auch Bestandskunden von einem entscheidenden Vorteil: Die Gutscheinkarten für DAZN sind vorerst von Preiserhöhungen ausgenommen. Nach dem Kauf sind sie drei Jahre lang gültig und behalten ihren Wert in vollem Umfang. So kostet die Nutzung weiterhin 14,99 Euro im Monat anstatt 29,99 Euro für das DAZN-Abo mit Möglichkeit zu monatlichen Kündigung. Welche Pakete zu welchen Preisen DAZN selbst jetzt anbietet, erfährst du hier.

DAZN: Auch bei ALDI gibt es mehrere Preiskategorien

Die DAZN-Prepaidkarten kannst du in zwei Preiskategorien kaufen. Die Karte für einen Monat kostet 14,99 Euro, die für drei Monate 44,99 Euro. Mit den Gutscheinen kann ein DAZN-Abo direkt gekauft oder verlängert werden.

Die Gutscheine kannst du auf der DAZN-Website einlösen.

