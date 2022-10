Steuererklärung 2022: Frist läuft bald ab - wie du die nervige Pflicht schnell erfüllen kannst

Steuererklärung im Jahr 2022: Frist für Einkommensteuer 2021 bis 31. Oktober verlängert

Neuer Abgabetermin ist der 1. November bzw. 2. November (in Bundesländern mit Feiertag Allerheiligen)

(in Bundesländern mit Feiertag Allerheiligen) Steuerliche Neuerungen: Was sich rund um Homeoffice-Pauschale und Kurzarbeitergeld ändert

Hilfreich beim Ausfüllen der Steuererklärung: das WISO Steuer-Sparbuch

Eigentlich hätte am 31. Juli wieder die alljährliche Abgabefrist für die Steuererklärung enden müssen. Doch wie schon im vergangenen Jahr wird auch 2022 die Frist wieder verlängert: Steuerzahler haben heuer bis zum 31. Oktober Zeit, um ihre Einkommensteuererklärung zu machen.

Steuererklärung im Jahr 2022: Wann die Abgabefrist in deinem Bundesland endet

Je nach Bundesland muss die Steuererklärung dementsprechend bis zum 1. November 2022 beim Finanzamt eingetroffen sein. In den Bundesländern, in welchen der Feiertag Allerheiligen gefeiert wird, gilt sogar erst der 2. November. Diese Regelung betrifft somit Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und das Saarland. Generell gibt es aber noch andere Möglichkeiten, um die Frist für die Abgabe nach hinten zu verlegen, wie finanztip.de berichtet.

Wer seine Einkommensteuererklärung von einem Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein erstellen lässt, hat sogar noch länger Zeit für die Abgabe - bis zum 31. August 2023. Wessen Berater sogar noch die 2020er-Erklärung schuldig geblieben ist, kann ebenfalls aufatmen. Auch hier gibt es einen erneuten Aufschub bis zum 31. August 2022. Ursprünglich galt eine drei Monate frühere Abgabe.

Eine zusätzliche Fristverlängerung ist in Ausnahmefällen möglich, diese muss allerdings schriftlich beantragt und begründet werden. Außerdem gibt es keinen Anspruch auf eine Verlängerung, selbst bei einem guten Grund ist man somit auf die Kulanz angewiesen. Bei einer Verspätung kann es im Rahmen des Ermessens des Finanzamts zu Verspätungszuschlägen kommen. Allerdings läuft dieses Ermessen nach 14 Monaten aus: Dann ist ein Zuschlag definitiv fällig. Darüber hinaus können auch Zwangsgelder, Steuerschätzungen oder Verspätungszinsen verhängt werden.

Steuererklärung für 2021: Spare bares Geld mit dem WISO Steuer-Sparbuch

Vielen steht jetzt also die lästige Aufgabe bevor, sich durch die Formulare für die Einkommensteuererklärung zu kämpfen. Doch es gibt ein Licht am Ende des Tunnels: Das WISO Steuer-Sparbuch 2022* unterstützt dich einfach und unkompliziert bei der Einkommenssteuer-Erklärung für das Jahr 2021. Damit erledigt sich die unliebsame Aufgabe fast wie von selbst. Die Software gibt es bei Amazon aktuell für gerade einmal 22,99 Euro (Download bzw. Web-Version - auf CD/DVD ist der Kauf etwas teurer)* (Stand: 5. Oktober 2022, 13.40 Uhr).

Das Programm, das in verschiedenen Versionen erhältlich ist (als klassische Disc, via Download mit Aktivierungscode oder als Browser-Variante), bietet zwei entscheidende Vorteile: Es lotst den Nutzer Schritt für Schritt durch die Formulare und weist darauf hin, welche Felder ausgefüllt werden müssen, was erheblich zeitsparender ist als, als mit dem Kugelschreiber in die Papierformulare zu schreiben. Außerdem weist die Software auf mögliche Pauschalen hin, die man beim manuellen Eintragen womöglich vergessen hätte. Am Ende erhält man eine Vorausberechnung für die Steuererstattung, die laut mehreren Amazon-Kundenbewertungen sogar centgenau der Realität entspricht. Neu ist der Corona-CheckUp.

Mit steuer:Automatik des WISO Steuer-Sparbuchs 2022* erstellst du deine Steuererklärung kinderleicht, da sie dir eine Menge Arbeit abnimmt und einen Großteil Ihrer Steuererklärung automatisch ausfüllt. So funktioniert sie:

Clevere Datenübernahme : Ihre Angaben aus dem Vorjahr werden intelligent fortgeschrieben und Themen, die nicht mehr aktuell sind, entfallen

: Ihre Angaben aus dem Vorjahr werden intelligent fortgeschrieben und Themen, die nicht mehr aktuell sind, entfallen Belege vom Finanzamt abrufen : Der "steuer:Abruf" trägt Daten, die das Finanzamt schon zur Erklärung hat, an der richtigen Stelle ein, z. B. Lohnsteuer, Renten oder Versicherungen

: Der "steuer:Abruf" trägt Daten, die das Finanzamt schon zur Erklärung hat, an der richtigen Stelle ein, z. B. Lohnsteuer, Renten oder Versicherungen Buchungen vom Konto : Auf Wunsch werden auch steuerlich relevante Buchungen aus Bankkonten automatisch an der richtigen Stelle der Erklärung übernommen

: Auf Wunsch werden auch steuerlich relevante Buchungen aus Bankkonten automatisch an der richtigen Stelle der Erklärung übernommen Erklärung papierlos abgeben: Mit dem "steuer:Versand" können Bürger die Daten digital beim Finanzamt abgeben - und so Zeit und Geld sparen

Mit dem "steuer:Versand" können Bürger die Daten digital beim Finanzamt abgeben - und so Zeit und Geld sparen Über 150 kompakte Videoclips mit Spartipps inklusive

inklusive Gratis WISO steuer:Sparbuch 2022 App

Corona-CheckUp: Tipps zu Home Office, Kurzarbeit etc.

