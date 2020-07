Steuererklärung 2020 abgeben: Frist endet in wenigen Tagen - mit dieser Software sparen Sie Zeit und Geld

Der 31. Juli 2020 ist ein Datum, das der Großteil der Arbeitnehmer im Blick haben muss. An diesem Tage endet die allgemeine gesetzliche Abgabefrist für die Steuerklärung des Kalenderjahres 2019. Diese gilt für alle Steuerpflichtigen, die sich nicht von einem Steuerberater, Lohnsteuerhilfeverein oder ähnlichem beraten lassen,

Damit steht vielen jetzt die lästige Aufgabe bevor, sich durch die Formulare für die Einkommensteuererklärung zu kämpfen. Doch es gibt ein Licht am Ende des Tunnels: Das WISO Steuer-Sparbuch 2020* greift Ihnen mit vielen nützlichen Funktionen ganz bequem und unkompliziert bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung für das Jahr 2019 unter die Arme. Damit erledigt sich die unliebsame Aufgabe fast wie von selbst.

Einkommensteuererklärung 2020: Frist läuft am 31. Juli ab - "steuer:Automatik" bietet Vorteile

Das Programm, das in verschiedenen Versionen erhältlich ist (als klassische Disc, via Download mit Aktivierungscode oder als Browser-Variante), bietet zwei entscheidende Vorteile: Es lotst den Nutzer Schritt für Schritt durch die Formulare und weist darauf hin, welche Felder ausgefüllt werden müssen, was erheblich zeitsparender ist als, als mit dem Kugelschreiber in die Papierformulare zu schreiben. Außerdem weist die Software auf mögliche Pauschalen hin, die man beim manuellen Eintragen womöglich vergessen hätte. Am Ende erhält man eine Vorausberechnung für die Steuererstattung, die laut mehreren Amazon-Kundenbewertungen sogar centgenau der Realität entspricht.

Mit der sogenannten "steuer:Automatik" des WISO Steuer-Sparbuchs* erstellen Sie Ihre Steuererklärung kinderleicht, da sie Ihnen eine Menge Arbeit abnimmt und einen Großteil Ihrer Steuererklärung automatisch ausfüllt. So funktioniert sie:

Clevere Datenübernahme : Ihre Angaben aus dem Vorjahr werden intelligent fortgeschrieben und Themen, die nicht mehr aktuell sind, entfallen

: Ihre Angaben aus dem Vorjahr werden intelligent fortgeschrieben und Themen, die nicht mehr aktuell sind, entfallen Belege vom Finanzamt abrufen : Der "steuer:Abruf" trägt Daten, die das Finanzamt schon zu Ihrer Erklärung hat an der richtigen Stelle ein. Z.B. Lohnsteuer, Renten oder Versicherungen

: Der "steuer:Abruf" trägt Daten, die das Finanzamt schon zu Ihrer Erklärung hat an der richtigen Stelle ein. Z.B. Lohnsteuer, Renten oder Versicherungen Buchungen vom Konto : Auf Wunsch werden auch steuerlich relevante Buchungen aus Ihren Bankkonten automatisch an der richtigen Stelle Ihrer Erklärung übernommen

: Auf Wunsch werden auch steuerlich relevante Buchungen aus Ihren Bankkonten automatisch an der richtigen Stelle Ihrer Erklärung übernommen Erklärung papierlos abgeben: Mit dem "steuer:Versand" können Sie die fertige Steuererklärung digital beim Finanzamt abgeben. Sie sparen Zeit und Geld

Mit dem "steuer:Versand" können Sie die fertige Steuererklärung digital beim Finanzamt abgeben. Sie sparen Zeit und Geld Über 150 kompakte Videoclips mit Spartipps inklusive

inklusive Gratis WISO steuer:Sparbuch 2020 App

Übrigens haben CHIP, Computer Bild und die Wirtschafts Woche das Wiso Steuer-Sparbuch 2020 sowie andere Programme getestet und kommen zu einem einhelligen Urteil: Es handelt sich um die beste Steuer-Software im Test.

