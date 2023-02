Unabhängigkeit von großen Stromkonzernen und fossiler Energie ist gefragt wie nie. Vor allem Photovoltaikanlagen erleben einen regelrechten Boom. Doch der Prozess, eine eigene PV-Anlage anzumelden, installieren zu lassen und in Betrieb zu nehmen, ist oft sehr kompliziert und langwierig - und nicht zuletzt mit hohen Investitionskosten verbunden.

Genau hier setzt der smarte Online-Anbieter Enpal an. Das Geschäftsmodell, so intelligent wie simpel: Enpal bietet Solaranlagen im Rundum-Sorglos-Paket zum Mieten an. Das kommt an: So vertrauen bereits 23.000 Kunden auf die Enpal-Lösung. Und die Umsetzung geht rasend schnell: Enpal verspricht, dass die Miet-Solaranlage innerhalb weniger Wochen geliefert und installiert wird (ab Vertragsabschluss).

Hinzu kommt: Das Bundesfinanzministerium sorgt für Klarheit hinsichtlich der beschlossenen Umsatzsteuerbefreiung bei der Anschaffung von PVs - diese gilt unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Miet-Solaranlagen. Da die Enpal-PV nach nach der Vertragslaufzeit in das Eigentum des Kunden übergeht, greift der Steuer-Vorteil. Heißt: Bei den monatlichen Mietkosten entfällt die Mehrwertsteuer. So machst du 2023 für dich zum Solarjahr!

Hier stellen wir das preisgekrönte Unternehmen und sein smartes Mietmodell vor. Außerdem prüfst du mit unserem Artikel innerhalb von zwei Minuten, ob die Miet-Lösung auch in deiner Region verfügbar ist.

Diese Vorteile bringt die Enpal-Lösung: