So viel musst du jetzt sparen, damit du dir 2035 ein Eigenheim leisten kannst

Sparen: Darum ist es sinnvoll

Entwicklung der Immobilienpreise

Tipps zum Sparen

zum Sparen Fazit

Im Zuge der Inflation sinkt auch die Kaufkraft des Euros. Die Inflationsrate im Juli 2022 lag bei ganzen +7,5 %. Für jede*n, der*die sich 2035 ein Eigenheim kaufen möchte, lohnt es sich also, früh mit dem Sparen anzufangen.

Weshalb sich ein hohes Eigenkapital lohnt

Wirft man einen Blick auf die Immobilienpreise der letzten Jahre, fällt auf, dass sie bundesweit stark angestiegen sind. Dies offenbart unter anderem der sogenannte Häuserpreisindex des Statistischen Bundesamtes: Gegenüber dem Basisjahr 2015 haben die Preise durchschnittlich um ganze 54,7 % zugenommen. Dabei handelt es sich nur um einen Durchschnittswert, der die regionalen Unterschiede zunächst nicht explizit abbildet. Zu den steigenden Preisen für Immobilien kommt die Inflation, durch welche der Wert des Geldes sinkt. Berechtigt stellt sich für alle, die sich zukünftig ein Eigenheim kaufen wollen, die Frage, auf welche Preise sie sich einstellen müssen.

Grundsätzlich ist es immer sinnvoll, als Käufer*in einer Immobilie bereits ein umfangreiches Eigenkapital mitzubringen. Je mehr du bereits angespart hast, umso günstiger wird in der Regel auch dein Immobilienkredit. Dies ermittelte unter anderem die Stiftung Warentest im vergangenen Jahr: Bringst du mehr Eigenkapital mit, gewähren dir viele Baken einen deutlichen Zinsabschlag. Die Stiftung Warentest hebt hervor, dass oft schon wenige tausend Euro mehr an Eigen­kapital reichen, um einen deutlich güns­tigeren Zins­satz zu bekommen. Damit kannst du bis zu 10 000 Euro an Zinsen sparen.

Als Beispiel wird der Kauf einer Immobilie angeführt, welche 200.000 Euro kostet. Finanziert werden soll die Immobilie mit einem Darlehen, welches an 15 Jahre Zinsbindung und 3 % Tilgung gebunden ist. Liegt der Kreditbedarf bei 165.000 Euro, wird von der Bank ein Zinssatz von 1,50 % verlangt. Im Gegensatz dazu sinkt der Zinssatz bei einem Kreditbedarf von 160.000 Euro auf nur 1,30 % ab. Die Rechnung zeigt exemplarisch auf, dass schon 5.000 Euro mehr Eigenkapital den Zinssatz für dich deutlich senken können. In der Regel ist es sinnvoll, etwa 20 % Eigenkapital mitzubringen.

Sparen für das Eigenheim 2035

Monatliches Sparen lohnt sich, um sich den Traum vom Eigenheim verwirklichen zu können. CC0 / Pixabay / AlexanderStein

Das Eigenheim ohne Eigenkapital zu finanzieren, kann im Schnitt zu deutlich höheren Zinssätzen führen. Wie hoch nun die Immobilienpreise im bundesweiten Vergleich sind und wie sie sich entwickelt haben, zeigt beispielsweise der Wohnatlas der Postbank auf. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass du bei der Suche nach einem guten Investment darauf achten solltest, dass die Kaufpreise im Verhältnis zu der Nettokaltmiete moderat sind und es eine Aussicht auf Wertsteigerungen gibt. Regionen, die beide Voraussetzungen erfüllen, zeigt der Investitionschancen-Index in dem Wohnatlas. Regionen, für die sich eine Investition demzufolge lohnt, sind vorwiegend solche in Nieder­sachsen und Baden-Württem­berg. Darunter befinden beispielsweise Wolfs­burg und die Landkreise Lörrach, Gif­horn, Walds­hut, Enz­kreis und Osna­brück.

Mit der Angabe der Postbank, dass im letzten Jahr ein Quadratmeter rund 2.905 Euro kostete, würde eine durchschnittliche 92-Quadratmeter Wohnung rund 300.000 Euro kosten. Ein Eigenkapital-Anteil von 20 % würde in dem Falle 60.000 Euro betragen. Das benötigte Eigenkapital, um einen Eigenanteil von etwa 20 % erfüllen zu können, wird mit ebenso steigenden Preisen natürlich ebenso größer.

Berechnet man anhand des Wohnatlas den aktuellen Kaufpreis aller Wohnungen, lässt sich eine ungefähre Sparrate pro Monat errechnen, mit welcher du bis 2035 etwa 10 bis 30 % Eigenanteil für den Kauf deines Eigenheims angespart hast. Vor allem im Süden und Nord­westen der Republik kannst du bis 2030laut Postbank-Wohnatlas mit Wertzuwächsen rechnen. Rechnest du mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von 293.000 Euro für eine 92 Quadratmeter große Wohnung, entspräche ein Anteil von 10 % 29.300 Euro. Diese hast du bis Anfang 2035 angespart, wenn du ab diesem Monat rund 200 Euro zurücklegst (Rechnung: 29.300 Euro ÷ 149 Monate bis 2035 = 196,64 Euro). Ein Eigenanteil von 20 % entspräche 58.600 Euro und somit einer nötigen monatlichen Ersparnis von etwa 395 Euro. Möchtest du bis dahin 30 %, also 87.900 Euro angespart haben, musst du monatlich mindestens 590 Euro zurücklegen.

Fazit

Die regionalen Kaufpreise gehen weit auseinander. Möchtest du beispielsweise ein Eigenheim im Spitzenreiter München kaufen, reichen die im Voraus berechneten monatlichen Sparraten natürlich nicht aus. In anderen Städten, vor allem im Süden und Nord­westen der Republik, kannst du dem Postbank-Wohnatlas zufolge mit moderateren Preisen rechnen. Es lohnt sich, wenn du dir im Voraus überlegst, in welcher Region du gerne kaufen würdest und deine Rate im Anschluss individuell anpasst. Über die Preise in einer bestimmten Region kannst du dich beispielsweise mithilfe des Wohnatlas informieren.